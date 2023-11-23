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北韓射偵察衛星 南韓中止軍事協議

聯合報／ 記者陳熙文、國際中心／綜合報導
北韓發射「偵察衛星」引周邊國家關注。美聯社
北韓發射「偵察衛星」引周邊國家關注。美聯社

歷經今年兩次失敗，北韓廿二日凌晨表示成功將一枚軍事偵察衛星送上地球軌道，未來還將發射更多衛星。美國和其盟邦譴責北韓此舉公然違反聯合國制裁，南韓也宣布中止部分兩韓在二○一八年簽署的軍事協議，並將恢復兩國邊境沿線的監視行動。

北韓官媒朝中社（ＫＣＮＡ）報導，搭載該枚「萬里鏡一號」衛星的火箭在當地廿一日夜間十時四十二分，從平安北道的西海衛星發射場升空，沿指定路線飛行，順利在十時五十四分將衛星送上軌道。北韓領導人金正恩親自在現場觀看發射，並向參與任務的科學家和技師道賀。

報導並稱，北韓國家宇宙開發局不久還將發射更多偵察衛星，強化偵察能力。

美國和盟邦迅速譴責北韓違反制裁，稱此舉恐造成區域緊張。中華民國外交部也以北韓再度破壞區域和平與安全的挑釁行為，表達最嚴重的關切與譴責。但朝中社說，鑑於韓美威脅，北韓發射偵察衛星屬於強化自衛能力的正當權利。

南韓總理韓德洙廿二日表示，準備中止部分兩韓於二○一八年簽署的「全面軍事協議」。

該協議旨在緩解兩韓緊張，雙方同意畫設暫停實彈演習的緩衝區和禁航區，撤除部分兩國之間非軍事區的崗哨，並維持熱線等。有批評認為，該協議限制南韓在邊境監控北韓行動的能力，因此協議早已漸受檢驗，也有人呼籲廢止或暫停實施。

南韓政府發言人告訴法新社，該協議已部分中止，雖然通知北韓的程序未完成，但因與北韓聯繫管道已切斷，南韓國防部會逕行宣布。

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