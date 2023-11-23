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研究：中國擴大網絡攻擊能力

德國之聲／ 德國之聲

德國《商報》引述提前獲得的一份Merics研究報告稱，中國正在大規模擴大網絡攻擊的能力。自去年以來，中國在武漢成立了佔40平方公裡的國家網絡安全基地，在那裡培訓黑客。

研究的作者赫買迪（Antonia Hmaidi）向《商報》表示：「中國在歐洲的（黑客）攻擊經常是長期的。其目標是盡可能長時間留在系統內，截取數據，准備發起破壞行動。」

赫買迪同時表示，中國黑客近些年來日益專業化。

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）也向《商報》表示：「我們十分嚴肅地對待網絡安全面臨的日益增加的很大的威脅。這也包括來自中國的威脅。」

德國信息產業、電信和新媒體協會（Bitkom）去年發布的一份報告稱，2022年，遭受黑客攻擊的企業中43%至少識別出有一次來自中國的攻擊，2021年的這一比例還為30%。

越來越難以發現來自中國的網絡攻擊

Merics最新研究的作者赫買迪表示，對企業而言，發現來自中國的黑客攻擊越來越困難。「即便是擁有龐大網絡安全部門的企業也難以發現攻擊，因為黑客一旦進入系統，就越來越經常地僅截取很少量的數據。」她表示，這些數據外流經常根本未被識別為網絡攻擊，有時持續數年。

赫買迪向《商報》表示，中國黑客的這一行為方式與俄羅斯由國家控制的網絡攻擊不同。後者往往實施盡可能具有很強象征意義的短期的破壞行動，造成擾亂。

《商報》引述不來梅應用技術大學IT安全法教授奇普克（Dennis-Kenji Kipker）說，由於中國的網絡攻擊首先是為了截取信息，因此一定要采取多重身份驗證、數據加密以及定期安全審核等措施。

德國內政部長費澤爾也向該報表示，未來將出台針對政府機構和企業更嚴格的規定，提高德國抵御網絡威脅的能力。

（商報、Bitkom網站）

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