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以色列、哈瑪斯達人質協議 美官員曝幕後5周艱辛談判

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
以色列特拉維夫一處牆上21日張貼多名被綁至加薩的人質相片。法新社
以色列特拉維夫一處牆上21日張貼多名被綁至加薩的人質相片。法新社

以色列巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯22日宣布達成休戰協議，哈瑪斯將釋放至少50名人質換取以方釋放巴勒斯坦囚犯。法新社同日引述美國官員報導，該協議背後歷經5周艱辛協調，期間美、以情報首長投身領導工作小組，美、以、卡達和埃及領袖也為此多次溝通。

一名未具名高階美官員向法新社透露，協議牽涉緊張的國際交涉，障礙包括和哈瑪斯的溝通突然中斷、對人質清單的爭論和現場的安全考量。

該官員說，5周的協商過程始於卡達和華府、以國的通話，希望促成哈瑪斯釋放部分人質。居中協調的卡達要求設立一個小組，極慎重且隱密的和以色列共同處理人質問題。

卡達境內有哈瑪斯的政治辦公室，和以色列有幕後外交連結，亦是美軍在中東最大基地所在。官員表示，拜登政府官員當時頻和卡達、埃及、以色列高層就人質問題接觸。拜登也有參與談話，曾在10月13日和受害者家屬舉行Zoom通話。

10月20日，2名美籍人質獲釋，被視為整體協商的「試驗過程」，也帶給美方信心，相信「卡達真的可以透過我們建立的小組達到成果」。以國情報機構「摩薩德」首長巴尼亞和美國中央情報局局長伯恩斯很快的就深入參與。

10月20日至同月25日，拜登和以國總理內唐亞胡密集通話。官員表示，極艱難的談判和提議你來我往，拜登每天都參與，討論聚焦輸送走廊、監控和時間表。

哈瑪斯也承受壓力，被要求要提供人質清單。由於消息須從卡達或埃及與加薩之間往返，溝通頗具困難。時至10月25日，哈瑪斯稱可以確保首波釋放約50名人質，但正式清單上僅列出10人姓名。

11月9日，伯恩斯赴卡達杜哈協助推敲協議文本，但人質身分辨識仍是癥結。官員透露，拜登12日曾致電卡達國王塔米姆，表明當下進展仍不足。不久後，哈瑪斯提供了50名人質的辨識基準。

官員指出，拜登14日曾再致電內唐亞胡敦促「推進協議」，內唐亞胡最後同意，但就在臨門一腳時，哈瑪斯中斷談話，一切再陷僵局。拜登17日再致電卡達國王，表明協議必須落定。

2天後，美方和埃及情報首長卡邁爾（Abbas Kamel）會面，得到哈瑪斯方面確認會「彌合歧異」，這才讓各方首次真正見到協議成形的前景。

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