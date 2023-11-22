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700名員工喊辭職！OpenAI爆危機 專家憂公司架構特殊：改變非易事

中央社／ 舊金山21日綜合外電報導
OpenAI正值人事內亂，外傳可能會有大量員工會隨前執行長奧特曼的腳步跳槽微軟。（路透）
OpenAI正值人事內亂，外傳可能會有大量員工會隨前執行長奧特曼的腳步跳槽微軟。（路透）

OpenAI非營利董事會毫無預警開除執行長阿特曼，震驚矽谷，引發公司700名員工揚言集體辭職的危機。然而有專家表示，OpenAI公司架構特殊，能迫使改變管理的方式並不多。

綜合美聯社和路透社報導，不同於谷歌（Google）、臉書（Facebook）等其他科技巨擘，研發聊天機器人ChatGPT的OpenAI創建時並非一間企業，而是非營利組織。元老們的初衷是希望OpenAI不會被商業利益牽著鼻子走。

然而，這樣的安排愈變愈複雜。

OpenAI後來雖轉型為營利模式，但營利部門仍百分百由非營利部門所控制。這麼做的目的，是希望在對人工智慧（AI）這樣一個有著強大威力潛力的科技做決定時，不會被企業的「貪」字所左右。

OpenAI陳述的公司使命是安全建構「一般來說比人類更聰明」的AI。然而，這個目標本身，以及這個目標是否與公司愈來愈高的商業成就有所衝突，已引發激烈討論。

新投資湧進下，AI科技去年突飛猛進，康乃爾大學（Cornell University）科技政策學院院長克瑞普斯（Sarah Kreps）說，「我認為這就是爆發問題的地方」。

克瑞普斯表示，OpenAI董事會在因應AI上「看似更安全、更謹慎」，但開除執行長阿特曼（SamAltman）的做法其實是拿石頭砸自己的腳，不僅造成員工離心，且行事方式恐導致「公司不復存在，無人來落實安全至上的理念」。

● 改變OpenAI 只有這些人做得到

然而，法律專家表示，能強迫OpenAI改變管理方式的人不多，就連這間AI新創公司最大財源微軟（Microsoft）的負責人也不是其中之一。

為非營利組織提供諮詢服務的貝克豪思律師事務所（BakerHostetler）律師瑞德（Alexander Reid）表示，由於OpenAI是非營利組織，唯一能強迫OpenAI現任董事會下台或換人的只有法官或州檢察長。

州檢察長負責監督、調查非營利組織，握有很全面的權限來尋求改革。

也因為OpenAI營利部門控制權全由非營利部門把持，使得在這家新創公司砸下數十億美元的投資人，恐難以阿特曼「被辭職」一事來控告董事會。儘管如此，消息人士告訴路透社，部分投資人仍考慮採取法律行動。

此外，根據OpenAI規範，僅董事會成員可以剔除或選出新董事會成員。目前OpenAI董事會僅4人，科學長蘇茨克維（Ilya Sutskever）雖參與了開除阿特曼的行動，後來卻表達悔意，因此他或許成了政府人員之外，唯一有立場來正式挑戰董事會開鍘決定的人。

最後，一個組織因為方向或控制權引發內戰時，更常見的做法是分家。律師瑞德說：「乾脆成立另一個非營利組織，一個方向稍稍不同的組織。」

OpenAI 律師 投資人

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