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PS遊戲賣太貴？法院裁定向Sony求償50億英鎊的訴訟可繼續

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Sony在東京總部外的招牌。路透
Sony在東京總部外的招牌。路透

一家倫敦法院21日裁定，Sony必須面對控告損失規模規模高達63億英鎊（79億美元）的集體訴訟，該訴訟宣稱這家PlayStation遊戲主機製造商濫用其主導地位，將不合理價格加諸在消費者身上。

Sony互動娛樂公司（SIE）去年遭到代表英國近900萬人進行的控告，這些消費者在PlayStation系列遊戲機數位媒體商店PlayStation Store購買數位遊戲或附加內容。

先前致力於發動訴訟的消費者尼爾（Alex Neill）尋求本案對Sony索賠多達50億英鎊（62.3億美元）外加利息。她的律師表示，在上月的法院文件中，估計本案造成的損失總額多達63億英鎊。

她表示，Sony濫用其主導地位，使其數位遊戲和附加內容只能透過PlayStation Store買賣，該平台對開發人員和發行者抽佣30%。

該訴訟主張消費者因此必須為遊戲和附加內容支付更高的價格。

Sony的律師主張，這起案件「從頭到尾都有瑕疵」，表示應該不予審理。

英國競爭上訴法院裁定尼爾發動的訴訟可以繼續進行，但表示在2022年該案被提出之後在PlayStation Store進行購買的消費者應該被移出提議索賠的群體之外。

尼爾發表聲明說，21日的裁定是「確保消費者拿回所欠的第一步」。Sony並未立即回應置評請求。

Sony PlayStation

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