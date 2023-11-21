中國敦促澳大利亞停止「不負責任的指責」

澳大利亞政府周六（11月18日）稱，中國軍艦在澳大利亞海軍潛水員清除艦艇螺旋槳漁網作業時操作聲納，可能導致他們受傷。據法新社報導，總部在倫敦的獨立組織「潛水醫學咨詢委員會」（Diving Medical Advisory Committee）警告說，聲納聲波會導致潛水員頭暈、聽力受損和器官損傷。

北京在周一（11月20日）對於澳方的說法作出回應。中國國防部新聞發言人吳謙表示，「澳方言論與事實完全不符」。他說，近日澳「圖文巴」號護衛艦位中國東海附近海域活動，「中國軍隊「寧波」號驅逐艦依法依規採取跟蹤監視、識別查證等處置措施。其間，中方艦艇嚴格遵守《海上意外相遇規則》《國際海上避碰規則》等國際規則，與澳艦保持了安全距離，沒有進行任何可能影響澳方潛水作業的活動」。

吳謙還反駁了澳大利亞方面稱事件發生在「日本專屬經濟區的國際海域」的說法，稱「中日在有關海域沒有劃界，不存在中方軍事活動位於或者進入日本專屬經濟區的說法」。

他也敦促澳方「尊重事實，停止對華魯莽的、不負責任的指責，多做有利於增進雙方互信積累的事，為兩國兩軍關係向好發展營造積極氛圍」。

中國外交部發言人毛寧同樣在周一的例行記者會上回應了此事，表示「中國軍隊一向紀律嚴明，一貫根據國際法和國際慣例進行專業操作」。她還稱，「希望有關方面停止在中國家門口滋事，與中方一道，共同維護中澳關係改善發展勢頭」。

在經歷了過去幾年的爭吵以及摩擦後，澳中關係近期有所回暖。去年上台的中左翼的阿爾巴尼斯政府尋求與中國建立更加友好的關係。澳總理阿爾巴尼斯也在11月初訪華，這是該國領導人七年來首次訪華。

法新社報導指出，盡管如此，澳中在安全問題上關係依然緊張。澳大利亞正在不斷向美國靠攏，以削弱中國在亞太地區正在擴大的影響力。

澳總理：這是危險的、不專業的行為

據路透社報導，阿爾巴尼斯在周一接受澳大利亞天空新聞採訪時說，中澳軍艦事件造成了一人受傷，表明軍方之間需要「溝通護欄」。

這位澳大利亞總理上周在舊金山的亞太經合組織（APEC）論壇期間與中國領導人習近平進行了簡短會晤。對於他是否向習近平提及此事，阿爾巴尼斯目前面臨澳大利亞國內政治壓力。

阿爾巴尼斯周一說：「這是危險的，是不安全的，是中國軍艦不專業的行為。」他表示，這一事件已通過「所有正常渠道」提出，但沒有透露是否在APEC會議上與習近平的私人會晤中討論了此事。

「這樣的事件的後果是對兩國關係造成損害。這當然是一個造成損害的事件。我們已經向中方表明了這一點」，這位澳總理說。

（法新社，路透社）

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】