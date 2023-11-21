馬克龍致電習近平：俄朝軍事合作令人擔憂

據愛麗舍宮發布的信息，法國總統馬克龍周一（11月20日）向中國國家主席習近平表達了對於俄羅斯與朝鮮之間軍事合作的「深切憂慮」。

馬克龍與習近平此次通電話正值法國外長科隆納即將訪華之際。

二人通話後，一名不願透露姓名的法國總統府官員向記者表示：「我們希望中國能認識到，對於法國以及整個歐盟來說，這是多麼有問題的一個發展。」這位官員表示，俄朝軍事合作當然會為俄羅斯對烏克蘭的侵略火上澆油。

自去年大舉入侵烏克蘭以來，俄羅斯受到西方國家的制裁。該國尋求與朝鮮加強合作。9月，俄總統普亭在遠東與朝鮮領導人金正恩舉行會晤。

白宮10月稱，朝鮮數周內向俄羅斯運送了超過1000個集裝箱的軍事裝備和彈藥，用於烏克蘭戰爭。

中國拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，並在莫斯科去年2月對烏開戰以來，加強了與俄羅斯的經濟、外交和軍事合作。

據巴黎方面的消息，今年4月馬克龍對中國進行國事訪問期間，習近平表示，願與法國合作，為莫斯科與基輔的「對話創造條件」。

多數分析人士認為，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭目前陷入僵局，而西方的制裁則未能完全在政治和經濟上孤立莫斯科。

習近平：歡迎法國投資

中國官方新華社報導，習近平在通話中表示，歡迎更多法國企業來華投資，同時希望法方為中國企業赴法投資提供公平、非歧視的營商環境。

中國目前面臨著歐盟對其電動汽車補貼的調查，此外，還有可能面臨對鋼鐵業補貼的調查。與此同時，多個歐盟國家抱怨中國有關外國企業在華經營的法律法規十分模糊。

習近平表示，中方願與法方保持高層交往。此外，中方也願加強同法方在聯合國等多邊機構合作。本月，中國接任聯合國安理會輪值主席國。

此外，世界第二大經濟體的領導人也呼籲法國在中歐關係積極發展扮演建設性角色。由於歐盟推動降低在供應鏈上對中國的依賴，以及烏克蘭戰爭等一系列事務，歐中關係有所緊繃。

習近平在通話中稱，中歐應堅持做互利合作的伙伴。

中國為巴勒斯坦難民救援機構提供每年100萬美元支持

二人還就中東局勢交換了意見。中國官方新華社報導稱，兩國元首都認為，當務之急是避免巴以局勢進一步惡化，尤其是不能出現更嚴重的人道主義危機，「兩國方案」是解決巴以衝突循環往復的根本出路。

愛麗舍宮則發布信息稱，馬克龍在通話中呼籲習近平加大努力，幫助加沙地帶平民。馬克龍說，中國須為人道主義救援巴勒斯坦民眾作出「更顯著」的貢獻。法國方面的數據顯示，中國每年為聯合國巴勒斯坦難民救援機構提供約100萬美元（約合91.5萬歐元）的支持。

愛麗舍宮稱：「我們鼓勵中國最高層領導人做出更顯著的行動。」巴黎還呼籲北京，作為許多阿拉伯國家最重要的貿易伙伴之一，發揮影響力，以「避免衝突激化」。愛麗舍宮稱，中國在該地區的影響力近期有所增加。

周一，中國國家副主席韓正、外長王毅在北京與一個阿拉伯國家、伊斯蘭國家外長聯合代表團會談，其中包括沙特、約旦、埃及、印尼、巴勒斯坦外長以及伊斯蘭合作組織秘書長。中方稱，其目標是實現停火止戰、緩解人道局勢、重回「兩國方案」。

（法新社、路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】