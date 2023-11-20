憂心南海 菲律賓總統見完習近平又拉攏越南

菲律賓總統小馬科斯(Ferdinand Marcos Jr.)於11月17日在美國舊金山和一同出席APEC峰會的中國國家主席習近平舉行了會晤，並表達了對"西菲律賓海"局勢的擔憂。南中國海被菲律賓方面稱西菲律賓海。

小馬科斯在會後對媒體表示，菲中兩國需要繼續溝通，而維護和平、保持開放航路的關鍵之一就是舉行會晤。他說："我們試圖拿出一套機制，從而降低當地的緊張局勢。"不過並未詳細說明機制的具體內容。

小馬科斯還說，他已經就近期菲中兩國船隻的衝突表達了擔憂，並強調了菲律賓漁民的權益，"我提議雙方回到菲中兩國漁民都能在該水域捕魚的狀態"。近年來，菲律賓漁民時常抱怨中國海監船隻以及海上民兵組織阻撓其在菲律賓聲索的200海裡專屬經濟區進行捕魚作業。

一段時間以來，中菲兩國之間已經因主權爭議發生了一系列衝突，有關爭議引發武裝衝突的風險也與日俱增。約兩星期前，中國和菲律賓船隻再度在南中國海域發生衝突。菲律賓方面宣稱，一艘中國海警船及其隨行船隻做出危險動作，並用水炮朝向一艘菲律賓補給船發動攻擊。中國則反駁說，中國船隻是依照海事法為捍衛本國主權採取了合理行動。

菲律賓總統還透露，他和習近平都同意兩國關係不應當被全球地緣政治所主宰。"我不認為會有任何人發起戰爭。"

另起爐灶？

與此同時，小馬科斯也在強調和其他東協國家合作應對南海問題。他在11月20日發表講話稱，鑑於東協與中國之間的《南海行為準則》談判進展緩慢，菲律賓已經接洽越南和馬來西亞，探討另起爐灶出臺一份行動準則。

小馬科斯是在參加完舊金山APEC峰會、返程經停夏威夷時發表上述講話的。他表示，南中國海地區不斷緊張的局勢促使菲律賓與鄰國及盟友攜手維護繁忙航道的和平，"我們依然在等待東協與中國之間的《南海行為準則》，但不幸的是進展相當緩慢。"盼菲律賓與越南、馬來西亞的行動準則能夠吸引其他東協國家加入。

中國、馬來西亞、越南方面暫未就菲律賓總統的表態置評。值得注意的是，中國官方媒體迄今沒有對習近平與小馬科斯的會晤進行任何報導。

讚揚美國

小馬科斯2022年出任菲律賓總統以來，國家外交政策開始重新傾向美國，與前任杜特爾特的親中策略形成反差。早前，菲律賓宣布擴大美軍使用該國軍事基地的許可權，招致了北京的不滿。

中國對幾乎整個南海都提有主權訴求，近年來還大幅擴建島礁並部署機場、雷達站、導彈基地，引發了同樣對該海域提有主權訴求的眾多鄰國的緊張。美國方面則針鋒相對地頻頻派遣軍艦前往南海水域進行"自由巡航"行動。

在11月20日的講話中，菲律賓總統還說，中國軍隊顯露出興趣、並且想要大興土木的島礁"離菲律賓海岸越來越近，形勢已經變得越來越嚴峻。"小馬科斯同時讚揚說："反觀美國，他們總是站在我們身後，不僅限於口頭表態，也有具體的支持。"

（路透社等）

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