德法義就監管AI達成協議 加速歐盟層級談判步調

根據路透社看到的聯合文件，法國、德國與義大利已就如何監管人工智慧（AI）達成協議，預計將加快歐洲層級的談判工作。

路透社報導，3國政府支持「透過行為準則」來對所謂的AI基礎模型實施「強制性自我監管」，但反對「未經測試的規範」。AI基礎模型是設計來製造各式各樣的產品。

聯合文件提到：「我們一同強調人工智慧法案（AIAct）監管對象是AI的應用，而不是這類科技本身。固有風險存在於AI系統的應用，而不是這項科技本身。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）、歐洲議會（European Parliament）與歐盟理事會（European Council）正在協商歐盟在這項議題上應該如何自我定位。

這份聯合文件解釋，基礎模型的開發商將必須定義模型卡，也就是用來提供關於機器學習模型的資訊。

根據聯合文件：「模型卡應該包含相關資訊，以了解模型的功能、能力與侷限，並以開發圈內最佳做法為基礎。」

聯合文件提到：「AI治理機構可協助制定指導方針，且可檢查模型卡的應用。」

聯合文件提到，起初不應實施任何制裁。然而，如果一段時間後發現有人違反行為準則，有關當局將建立制裁制度。

與數位發展部共同負責AI議題的德國經濟部表示，法律與國家控制機構監管的不應該是AI本身，而是AI的應用。

數位發展部部長魏辛（Volker Wissing）告訴路透社，他非常開心能與法國和德國達成共識，把限制侷限在AI的使用上。

魏辛說：「如果我們想在全球頂級AI聯盟插一腳，我們就必須監管AI的應用，而不是這項科技本身。」