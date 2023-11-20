馬爾地夫新總理 要印度撤駐軍

被認為親北京的印度洋島國馬爾地夫總統穆伊祖，十八日、亦即就任第二天，就正式要求印度撤離駐軍。但他詳述撤軍的規模及時間表。

穆伊祖選戰時曾喊出「印度離開」口號，他九月卅日在總統大選決選勝出。據十八日總統辦公室新聞稿，穆伊祖當天接見印度地球科學部部長李繼竹時，就向印度政府提出撤走派駐馬爾地夫的軍事人員，並希望新德里能夠尊重馬爾地夫人民的民主意願。

馬爾地夫軍方二○二一年曾指稱，境內有約七十五名印度軍事人員駐紮。穆伊祖視為有損國家主權。因馬爾地夫戰略地位重要，故中印近年來持續從各方面加強對馬爾地夫的影響力，均已投資數百萬美元。美國之音報導，這是中國大陸在地緣政治較量上的一場勝利。

穆伊祖日前接受法新社訪問時提到，馬爾地夫太小，不能介入大國間的地緣政治競爭，馬爾地夫將與包括中印在內的各國合作。他也不允許以中國或任何其他國家的部隊取代印軍，並反駁指稱他靠攏北京的報導和說法。他透露，正邀外國投資與開發港口及物流，設立免稅區。

印度一九八八年曾出兵平息馬爾地夫政變。代表中國國家主席習近平出席穆伊祖就職典禮的特使諶貽琴，十八日亦表達中方有意加強合作。

中共黨報人民日報報導，穆伊祖指稱其政府將致力和中國共建「一帶一路」，期待開啟兩國關係新篇章。