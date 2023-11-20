荷蘭國會改選 本周登場

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

荷蘭本周將改選國會，立場疑美的政黨新社會契約黨（NSC）可能成為國會第二大黨，成為各黨組閣協商的拉攏關鍵，預料牽動荷蘭跟進美方晶片出口管制措施的前景。

荷蘭22日將舉行國會眾議院選舉，最新民調顯示，執政黨自民黨（VVD）預估能拿下最多席次，中間偏右的在野黨新社會契約黨（NSC）則可能成為各黨籌組聯合政府的關鍵政黨。

研究機構I&O最新公布的民調顯示，司法部長耶史格茲-澤格留斯率領的VVD，在國會150席預估取得27席，有望成為國會最大黨。耶史格茲-澤格留斯的立場大致較親歐美，並支持在與歐美夥伴密切合作及結盟這方面維持現狀。她先前接受彭博專訪時就說，應該更早與美國合作，限制荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）出口設備至中國大陸。

由知名議員歐姆齊格創立的NSC預估能拿下25席。不過，NSC立場較疑美，呼籲荷蘭應與歐盟合作及優先考慮國家主權。

美國去年夏季施壓荷蘭擬定計畫，禁止ASML部分微影設備輸陸。

荷蘭 美國 民調

延伸閱讀

王惠美到荷蘭取經 參考鹿特丹防洪設施及軌道經濟經驗帶回彰化

美管制愈多買愈多？中狂掃晶片 包辦全球五大廠4成營收

台南古蹟「梳妝樓」入劇場？靈龍舞蹈團《海山之境-奇幻》舞出百年前荷蘭公主

不甩美、日、荷管制禁令 陸半導體設備進口額大增

相關新聞

馬爾地夫新總理 要印度撤駐軍

被認為親北京的印度洋島國馬爾地夫總統穆伊祖，十八日、亦即就任第二天，就正式要求印度撤離駐軍。但他詳述撤軍的規模及時間表。

日模擬奪島 凸顯抗中焦慮

南日本放送等日媒及路透十九日報導，日本陸上自衛隊的陸戰隊「水陸機動團」，同日在九州鹿兒島縣的德之島海岸，舉行模擬奪回遭敵...

荷蘭國會改選 本周登場

荷蘭本周將改選國會，立場疑美的政黨新社會契約黨（NSC）可能成為國會第二大黨，成為各黨組閣協商的拉攏關鍵，預料牽動荷蘭跟...

南韓國防部長：北韓最快本周發射間諜衛星 俄羅斯支援技術

韓聯社報導，南韓國防部長申源湜（音同時）19日上KBS電視台時事節目表示，北韓可能最快在本周發射間諜衛星，最晚則是在本月...

未親自出席最近兩次G20峰會 俄媒：普亭22日將參加G20視訊峰會

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將參加22日的20國集團（G20）領袖視訊峰會，今年9月在印度新德里（Ne...

加國公民遭陸拘留…他控被捲入「不知情報流向五眼聯盟」 陸媒：間諜內鬨

加拿大公民康明凱、史佩弗2019年被中國依刺探國家秘密等罪被關押逾千日受關注，近期史佩弗向加國求償，指不知康明凱會把資訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。