荷蘭國會改選 本周登場

荷蘭本周將改選國會，立場疑美的政黨新社會契約黨（NSC）可能成為國會第二大黨，成為各黨組閣協商的拉攏關鍵，預料牽動荷蘭跟進美方晶片出口管制措施的前景。

荷蘭22日將舉行國會眾議院選舉，最新民調顯示，執政黨自民黨（VVD）預估能拿下最多席次，中間偏右的在野黨新社會契約黨（NSC）則可能成為各黨籌組聯合政府的關鍵政黨。

研究機構I&O最新公布的民調顯示，司法部長耶史格茲-澤格留斯率領的VVD，在國會150席預估取得27席，有望成為國會最大黨。耶史格茲-澤格留斯的立場大致較親歐美，並支持在與歐美夥伴密切合作及結盟這方面維持現狀。她先前接受彭博專訪時就說，應該更早與美國合作，限制荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）出口設備至中國大陸。

由知名議員歐姆齊格創立的NSC預估能拿下25席。不過，NSC立場較疑美，呼籲荷蘭應與歐盟合作及優先考慮國家主權。

美國去年夏季施壓荷蘭擬定計畫，禁止ASML部分微影設備輸陸。