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星期人物／卡麥隆回宮 中英關係已難返

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
卡麥隆擔任英國首相時，曾在首相鄉間別館接待中國國家主席習近平。（路透）
卡麥隆擔任英國首相時，曾在首相鄉間別館接待中國國家主席習近平。（路透）

白金漢宮一紙聲明，宣告七年前黯然請辭並裸退的英國前首相卡麥隆重出江湖。泰晤士報用「回到未來」形容他的二進宮，ＡＰＥＣ「拜習會」剛落幕，卡麥隆能夠促成英相蘇納克與習近平一對一會談嗎？

二○一六年眼見保守黨內甚至國內對應否脫歐的爭議愈演愈烈，卡麥隆決定舉行公投，不料竟過關。主張留歐的卡麥隆負起政治責任，宣布請辭做了六年的首相。五十七歲的卡麥隆，父親是股市大戶，卡麥隆念貴族學校伊頓公學和牛津大學，這讓他跟蘇納克面臨同樣批評：都是不知民間疾苦的富二代。

延攬卡麥隆入閣對蘇納克是豪賭：一方面等於宣告黨內沒人才，但卡麥隆在東歐及中東的人脈的確無人能及。

卡麥隆回鍋也宣告保守黨將往中間移動，引發黨內極右派反彈。十四個月後英國將舉行國會大選，卡麥隆掌外交，蘇納克可專注在內政議題上，拉近與工黨間達廿個百分點的支持度差距。

卡麥隆二○一○年當選首相時，是英國近兩百年來最年輕首相，率保守黨打贏兩次大選，也引領英中關係進入他口中的「黃金時代」，包括習近平二○一五年的國是訪問。蘇納克去年十一月Ｇ２０峇里島高峰會時曾安排與習近平首度一對一會談，卻臨時取消。

倫敦大學中國研究院院長曾銳生說，卡麥隆出任外相，但英國隨美圍抗中國的大局已定，黃金時代已一去不返。

卡麥隆 英國 保守黨

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