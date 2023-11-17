反叛武裝支持打擊電詐 緬甸軍方面對最大的民間武裝行動

（德國之聲中文網）緬甸反對派聯盟本周五表示，緬甸軍政府的軍隊從空中和海上發動攻擊，試圖奪回孟加拉灣的港口城鎮包多鎮（Pauktaw）。包多鎮位於仰光西北約500 公裡處，屬於若開邦。

緬甸反對派聯盟由撣邦的德昂民族解放軍、若開軍和緬甸民族民主同盟軍組成，亦稱"三兄弟聯盟組織"。該組織星期五在Telegram發布視頻說："今天早上我們佔領了包多鎮警察局後，軍方派出直升機襲擊並從一艘海軍艦艇上向包多鎮發射炮彈。"三兄弟聯盟組織還稱："軍政府士兵夜裡進入鎮裡射殺平民。"路透社無法獨立核實他們的說法，緬甸軍政府發言人沒有回應置評請求。

緬甸《伊洛瓦底》雜志社（The Irrawaddy）引述包多鎮一位居民說，若開軍游擊隊員早前控制了包多鎮，"所有居民都逃離了。鎮上一個人也沒有，所有商店都關門了。"

緬甸反對派聯盟近日在緬甸北部衫撣邦（Shan）與克欽邦（Kachin）攻下一些政府軍據點。一些城鎮的政府軍投降。緬甸軍政府11月2日證實，在位於中緬貿易主要通道的與雲南接壤的撣邦果敢老街清水河鎮（Chinshwehaw），政府"已不存在"。

"1027行動"

緬甸軍方在2021年2月1日發動政變，推翻了在2020年緬甸議會選舉中贏得選舉的全國民主聯盟政府，逮捕了國務資政昂山素季、總統溫敏，中央政府內閣成員和14個省邦領導人，並將權力移交給緬甸國防軍總司令敏昂萊。 隨後，緬甸全國爆發了反對軍事政變的示威，緬甸軍方及警察對示威者采取直接槍殺等手段進行鎮壓，引發各地的武裝抵抗。長期存在的民族武裝團體再次致力於反叛鬥爭，反對派民族團結政府（NUG）不斷召集民族武裝團體加入，以推翻軍政府。

今年10月27日，三兄弟聯盟發布聲明，宣布對緬甸撣邦東北的臘戍、貴概等多地的緬甸軍政府武裝部隊發動協同攻擊。三兄弟聯盟表示，軍政府2021年策動政變以來，"國家陷入了無政府狀態，步入越亂越窮、越窮越亂的惡性循環之中"，"1027行動"旨在維護和保衛領土免受緬甸軍事入侵，清剿政府軍"政變武裝集團"，反對壓迫性的軍事獨裁，並打擊邊境的電信詐騙集團。

反叛武裝或通過支持中國打擊電信詐騙取得北京支持

電信詐騙近年來在中國相當猖獗，大量中國公民被騙，許多生活在海外的中國留學生也成為詐騙受害者。中國當局指，很多詐騙團伙的"窩點"在緬北和緬東地區。中國中央電視台2023年8月報道稱，緬北與緬東至少有1000個被包裝成"科技園"的詐騙園區，每天有超過10萬人從事電信詐騙活動。據統計，中國僅2022年的電詐案件就超過46萬起，詐騙金額高達2萬億元人民幣。今年8月，反映東南亞網絡詐騙和電信詐騙的電影《孤注一擲》在中國影院全面上映。影片雖然沒有點名是發生在哪個國家，但緬甸軍政府則發出了批評，稱《孤注一擲》該片“玷污"了緬甸的聲譽。在中國的社交網絡上，也有越來越多有關詐騙園區殘暴對待被人口販子誘拐到當地、被迫從事詐騙活動的中國人的故事曝光，令北京感到難堪。

緬北和緬東地區詐騙園區的蔓延是在緬甸軍方政變之後。從那時起，緬甸境內的電詐集團紛紛轉移到了邊遠地區，與地方武裝結成利益共同體，也將政府軍部分將領拉下水，充當他們的"保護傘"。緬北地區涉足電詐的四大家族--白所成、魏超仁、劉國璽、劉阿寶家族就壟斷了當地的礦產，商業和地產，並涉足電詐、賭博等，和軍方人員有千絲萬縷的聯系。

北京方面顯然對緬甸軍政府在詐騙園區泛濫的問題上不作為深感失望，一年多來加大向緬甸軍政府施壓，要求取締主要由華人犯罪集團運營的詐騙園區。比如，緬甸佤邦建設部部長陳岩板（又名鮑岩板）和佤邦勐能縣縣長肖岩塊（又名何春田）就是被中國杭州和昆明市公安局懸賞通緝的"電信網絡詐騙集團重要頭目"。兩人均在中國境內設有戶籍。

在北京方面的施壓下，今年9月3日，中國公安部稱與緬甸執法部門開展聯合行動，搗毀緬北11個電信詐騙窩點，抓捕近270人。9月6日，緬方又開展抓捕行動，將1207名緬北涉詐犯罪嫌疑人移交中方。據報道，今年8月至10月間已有超過4000名緬北涉詐犯罪嫌疑人被遣送到中國。中國官方媒體本周五（11月17日）報道，三名被中國通緝的緬北電詐頭目--明國平、明菊蘭、明珍珍三人現已被緬甸軍政府逮捕並移交中國公安機關，第四名頭目明學昌畏罪自殺。

華裔反叛武裝緬甸民族民主同盟軍也稱將打擊電詐團伙作為一項使命。緬甸民族民主同盟軍司令員彭德仁10月31日向軍政府果敢政權發表公開信稱，電詐團伙的瘋狂犯罪和庇護者的助紂為虐已經嚴重化損害了果敢民族的重大利益，"徹底清除這個毒瘤也是我軍光復果敢的重要使命"。"

緬甸軍政府發言人佐敏敦 (Zaw Min Tun) 指責叛軍聯盟試圖通過支持中國打擊電信詐騙獲得中國的支持。他在一份聲明中說："中國非常渴望消除網絡詐騙活動，（聯盟）正在利用這種情況制定戰略，為他們的組織謀取利益。"

華盛頓智庫美國和平研究所(USIP)緬甸研究主任簡森·塔沃爾（Jason Tower）認為，三兄弟聯盟能快速攻佔緬北，背後有中國的支持。

目前，緬甸反對派聯盟已將戰事擴大到撣邦以外地區，越來越多的其他反對軍政府的民族武裝組織加入。緬甸軍政府面臨政變兩年半以來最大的挑戰。

緬甸難民湧入中國

與此同時，越來越多為躲避戰爭而逃亡的難民從緬甸湧入中國。11月16日，中國外交部發言人毛寧表示，"自緬北戰事爆發以來，有部分緬方人員進入中方境內避戰。出於人道主義和胞波情誼，中方妥善安置緬方入境避戰人員並全力救治傷病人員。我們譴責任何危及避戰人員生命安全的行為，敦促緬北交戰各方盡快停戰，以利避亂人員盡早返回家園，恢復正常生活工作。"

緬甸東北部與中國有長達2000公裡的叢林邊界。據聯合國估計，"1027行動"以來，已有超過20萬人因戰鬥而流離失所。僅在邊境省份撣邦就有5萬人在逃亡。中國已經在自己一側設立了控制區，以更好地監控跨境活動。

（路透社等）

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】