拚2045年達標淨零排放 德國公布氫燃料網計畫

德國天然氣運輸公司協會（FNB Gas）主席表示，德國的核心氫燃料網絡在2032年底前將延伸超過9700公里，預計耗資200億歐元（約新台幣6910億元）。

路透社報導，德國為達標2045年淨零排放，押重本於氫燃料。

德國天然氣運輸公司協會主席戈斯曼（ThomasGoessmann）和德國經濟部長哈柏克（Robert ）14日在發表氫燃料網絡計畫的記者會表示，氫燃料網絡有60%將由現有天然氣管線擔綱，以連接港口、工業、存儲設施和發電廠，整個氫燃料網絡計畫的資金都來自民間。

德國正尋求擴大對氫能的依賴，將之視為未來能源的來源，以減少如鋼鐵、化工等難以電氣化高汙染產業的溫室氣體排放及減少對進口化石燃料依賴。

德國內閣今年7月通過一項氫能戰略，為氫能源生產、輸送所需的基礎設施和市場計畫訂定方針。

戈斯曼表示，屆時管路會遍及所有各邦的氫燃料網絡，將是基礎設施的核心，管路的鑽探與鋪設將從明年開始。

他說：「我們都知道沒有時間可浪費，第一批氫能必須在2025年開始傳送…機具必須明年啟動開挖。」

根據預估，未來的綠色燃料需求將加速增長，氫燃料網絡規模到2030年會比需求大3倍，約可達2022年能源危機前，德國天然氣年消耗量的1/10。

哈柏克表示，政府將每兩年對這個氫燃料網絡計畫進行評估，並做出相應調整。

德國的網絡將會是歐洲氫燃料網的核心，並與鄰近國家如丹麥、挪威和西班牙相連；柏林當局預計70%以上的氫氣需求仰賴進口。

哈柏克說：「雖然我們仍會是進口國，但將會大大減少對進口的依賴。」他還說預計政府今年還會提出一項加速擴大氫能的法案。