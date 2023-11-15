哈瑪斯突襲以色列成前車之鑑 南韓憂北韓模仿

北韓具備奇襲南韓的能力！10月初爆發哈瑪斯突襲以色列後，南韓政府部分官員開始呼籲要加強邊界防衛，避免北韓仿效對南韓發動突襲。但南韓軍事安全專家看法也有不同。

韓國國防官員表擔心

據《BBC》報導，上週日，南韓總統尹錫悅在官邸接待美國國防部長奧斯丁時，曾呼籲美方應關注北韓忽然發動任何形式攻擊，包括類似哈瑪斯的奇襲戰法。韓國參謀長聯席會議主席金升謙也表示，如果北韓一旦與南韓開戰，有證據顯示「可能會依循哈瑪斯的作法。」對此，21世紀軍事研究中心研究人員柳成燁表示，「哈瑪斯攻擊以色列是典型的混合戰爭，這也是北韓擅長的戰法。」

北韓無需仿效哈瑪斯

不過，其他專家則認為，北韓目前對於挑起衝突的目標已經改變，不再是突破邊界而是要摧毀首都首爾。當地智庫統一研究院主管洪敏(譯音)表示，「哈瑪斯主要倚賴短程火箭，北韓則擁有更大的多樣的火砲，其攻擊能力是哈瑪斯的好幾倍。」

南韓前國防顧問曹成烈也認為，近年來北韓極力改善核武及發展導彈能力，因此，北韓沒有理由使用類似哈瑪斯的戰法，「北韓是個主權國家，有自己的軍隊與核武。現在也沒有誘因開戰，因為北韓早就是獨立國家了。」

美韓將合力對抗北韓

據《福斯新聞》報導，尹錫悅表示，以哈戰爭與俄烏戰爭都與北韓有關，但奧斯丁則向尹錫悅保證，美國拜登總統會致力加強美國韓國軍事同盟。他說，「放眼全球，只有我們的部隊部署並協同韓方作戰。美軍是世界上最強大的軍隊，我們絕對會以與韓國合作為榮。」

美國國防部官員也指出，包括美國、南韓與日本將建立一套機制，達到促進交換即時飛彈預警資料的目的，以便提升各國監視北韓發射飛彈的能力，預計今年12月底前啟動。

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