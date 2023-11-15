冰島1天震800次！地面驚現15公里長裂縫 二氧化硫濃度飆升急撤民眾
冰島西南部的雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）火山爆發危機將近，截至目前為止，當地又發生800多起地震，當地沿岸市鎮格林達維克（Grindavik）更被震出長達15公里巨大裂縫，當局也緊急撤離小鎮近4000名居民。
每日郵報報導，雷克雅內斯半島的法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcano）蠢蠢欲動，全冰島屏息以待，專家警告，最近幾天發生的數千次地震可能代表火山即將爆發。
雷克雅內斯半島過去24小時因地殼下的岩漿移動而發生800多起地震，儘管地震強度比前幾天稍若且頻率也較低，但火山噴發的可能性依然很高。
雷克雅維克北歐火山中心負責人佩德森（Rikke Pedersen）說：「火山爆發前通常地震活動較少，因為距離地表如此之近，無法形成很大的張力來引發大地震。」強調這絕不應該被視為尚未要噴發的跡象。
冰島氣象局官員表示，冰島氣象局今天通知警方，他們的感測器檢測到二氧化硫氣體濃度激增，促使警察局長緊急疏散格林達維克居民。
該官員表示，沒有準確跡象表明火山即將爆發，但若不是岩漿已在地殼中竄升，不會出現那麼大量的二氧化硫氣體，因此不排除這種可能性。
根據當地媒體報導，冰島氣象局發出警告後，格林達維克已被完全疏散，近4000人被下令離開當地。
格林達維克小鎮周遭出現巨大天坑，空拍鏡頭更捕捉到地震活動造成的常常裂痕。
而在距離該鎮僅6公里處，當局正打算在斯瓦爾森吉（Svartsengi）地熱發電廠周圍興建防禦牆，以防堵火山噴發產生的熔岩流。
冰島司法部長哈夫斯坦斯多蒂爾（Gudrun Hafsteinsdottir）向國家廣播公司RUV表示，足以裝滿2萬輛卡車的設備和材料正在運往該工廠。這項電站周圍防護堤的建設工程，一旦政府正式批准即可動工。
該發電廠營運商HS Orka的發言人表示，斯瓦爾森吉發電廠向全國供電，但中斷不會影響雷克雅維克的電力供應。
冰島氣象局服務和研究部主任羅伯茨（Matthew James Roberts）也表示：「我們現在正面臨巨大的不確定性，也就是火山是否會爆發？如果爆發的話，會造成什麼樣的損害。」
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