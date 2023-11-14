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中英關係有戲？與習近平一起喝啤酒的卡麥隆重返政壇

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
2015年時任英相的卡麥隆邀請訪問英國的習近平一起去喝啤酒。美聯社
2015年時任英相的卡麥隆邀請訪問英國的習近平一起去喝啤酒。美聯社

英國首相蘇納克卡麥隆出任外交大臣的決定引發了不少批評聲浪，這位在2010到2016年之間領導英國的前首相與中國大陸的友好關係，與當前保守黨的立場格格不入。對華政策跨國議會聯盟（IPAC）執行董事Luke de Pulford認為，卡麥隆任命案可能推動英國淡化與中國大陸的分歧，尋求更密切的商業往來。

卡麥隆2015年邀請當時訪問英國的習近平一起去喝啤酒，兩人後來還自拍合影，那被視為中英雙邊關係的美好時光；近年來則因香港和新疆問題，加之英國擔心中國大陸可能成為安全威脅，雙方關係惡化。蘇納克去年在上任後的首場外交政策演講中還說，中國大陸對英國的「價值觀和利益構成系統性挑戰」。

保守黨外交事務委員會主席Alicia Kearns表示，卡麥隆會發現議會對中國大陸的態度發生了很大的變化：「與中國大陸的關係是我們面臨的首要挑戰，而他要把外交政策引至要推進之處會很有難度」。

對中鴿派

彭博資訊報導，卡麥隆在2016年舉辦脫歐公投失利因而辭去首相職務之後，參與了許多中國大陸相關的倡議，包括協助成立支持「一帶一路」的10億美元英中投資基金。他還游說外國投資斯里蘭卡可倫坡港城項目，根據政治新聞網站Politico報導，該項目獲中國大陸支持。

卡麥隆擔任首相時，英國對來自中國大陸的投資抱持開放態度，包括允許大陸入股Hinkley Point核電站。但近年來情況生變，英國政府一直努力要把中國大陸從關鍵的國家基設中剔除，例如將華為排除在5G電信網路之外。

即便如此，近幾年的英中貿易額仍然大幅成長，2015年卡麥隆執政時的雙邊貿易額約800億美元，去年蘇納克上任首相時達1,320億美元。在這次內閣改組中，接手內政大臣、而把外相職務空出來給卡麥隆的James Cleverly今年8月訪問了中國大陸，試圖修補雙方過往的一些裂痕。

一場賭博

彭博分析，蘇納克可能試圖透過卡麥隆贏得更多中間派選民，後者在2010年和2015年大選獲勝，中間派是關鍵力量。再結合同一天Suella Braverman離開內政大臣職位的消息，這種感覺就更明顯了。蘇納克一年前招攬好鬥激進的Braverman入閣以爭取黨內右翼的支持。

卡麥隆將成為蘇納克的一場賭博，但能有多少助益還很難說，根據一個月前的民調，英國成年人只有24%對卡麥隆有好感，45%的人並不。外界預計英國明年會舉行大選，而保守黨目前落後工黨大約20個百分點。

對華政策跨國議會聯盟的Luke de Pulford說：「除北京外，很難看出還有誰能從卡麥隆出任外相一事中獲益。卡麥隆並非因為能與北京強硬談判而受到尊敬，他站北京那邊是眾所周知之事，他非常願意向中國大陸開放英國的關鍵國家基設。」

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卡麥隆 英國 蘇納克 習近平

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