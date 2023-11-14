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鐵絲網包圍APEC會場 保護習近平？ 聯邦探員這麼答
盛傳中國大陸國家主席習近平訪問舊金山時，將下榻亞太經合會（APEC）領袖會議會場附近的St. Regis酒店，飯店車道13日架起白色布篷並在二樓落地玻璃貼上霧面貼紙遮擋外界視線。
有台灣記者靠近拍照和錄音遭中國大陸籍人士關切，稱他們已包下全棟，這裡屬於私人財產，要求刪除照片和影片。
在飯店周邊有零星示威，例如13日上午有一名外國人士舉著一幅「中國有集中營」的海報經過，在飯店略做停留就離開，並未與中方或飯店方面工作人員衝突。
舊金山警長史考特（Bill Scott）此前預計，APEC期間會發生許多抗議活動，警方的首要目標是將抗議維持在和平、相互尊重的程度內，任何暴力、損害公物的行為將遭到警方逮捕。
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