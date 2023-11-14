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金融時報：拜登將重申一中政策 美籲陸勿介入我大選

聯合報／ 編譯任中原、記者陳政錄／綜合報導
APEC峰會將登場，抗議者十二日在舊金山表達支持巴勒斯坦、反對自由貿易等訴求，美國警方在現場維持秩序。（美聯社）
APEC峰會將登場，抗議者十二日在舊金山表達支持巴勒斯坦、反對自由貿易等訴求，美國警方在現場維持秩序。（美聯社）

英國金融時報十三日報導，美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平十五日在舊金山舉行的「拜習會」將討論台灣議題，美國官員表示，拜登將重申「一個中國」政策，但會對習近平明確表示如果大陸政治介入台灣選舉，「將引發美國極度強烈的關切」。

美國官員表示，由於台灣及美國都將於二○二四年舉行大選，可能使美中關係更為顛簸，因此美中更有必要進行「極峰」層次的溝通。

紐約時報說，拜登的兩名高級顧問表示，這次會晤規畫的議題範圍廣泛，拜登準備談的議題包括台灣、干擾選舉、俄烏戰爭，還有以哈衝突。上述兩名顧問之一說，拜登將「明確」向習近平表示，美國期望中方不干涉台灣選舉，另將警告習近平不要干預美國選舉。

習要求「反對」台獨 拜登未考慮

其他人士表示，習近平要求拜登表示「反對」台灣獨立，而非只是如以往一樣表示「不支持」的立場；但拜登並未考慮如此。另一位官員表示，拜登會「明確的強化」有關台灣的現有訊息。

中國大陸外交部發言人毛寧十二日表示，美國歷屆政府在台灣問題上都有明確承諾，去年十一月中美兩國元首峇里島會晤時，美方曾明確表態不支持台獨，美方應當切實恪守堅持一個中國，以實際行動反對台獨。毛寧稱台海現狀是兩岸同屬一個中國，真正改變現狀的是台灣民進黨和支持縱容其謀求台獨的外部勢力。

華府戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）中國事務專家布蘭契特表示，習近平將在台灣議題上表達「非常直白的訊息」，但不可能聽到拜登的新說法。

曾任大陸已故領導人鄧小平翻譯的大陸前外交官員高志凱表示，美國高階政治人物訪問台灣加上美國頻頻對台軍售，習近平想要確定美國「一中政策」是說真的，而不是在「掏空」。他表示，美方「必須充分了解此事的後果」。

拜習在預定四小時的會談中，將討論一系列議題，包括美國關切中國在南海的軍事活動，以及中方對美國禁止科技產品出口大陸的不滿等。白宮官員並暗示，雙方可能同意重啟軍事溝通管道。

熟悉拜習會籌備事務的人士表示，中方設法將人工智慧領域的對話，擴大到其他科技領域，希望藉由交流而延後美國進一步的制裁行動。

無聯合聲明 根本問題歧見甚深

白宮對金融時報表示，拜習會後不會發表聯合聲明。白宮國安會前東亞事務資深主任韋德寧表示，這顯示「雙方在根本性問題上仍歧見甚深」。

美中關係冰冷的另一項信號，就是拜習兩人會談後不會共進晚餐。習近平將與美國企業主管餐會，希望能緩和企業界對投資大陸的憂慮。

美國 拜登 習近平

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