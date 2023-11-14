前首相卡梅倫再出山 擔任英國外交大臣

（德國之聲中文網）周一（11月13日），英國首相蘇納克（Rishi Sunak）開始對內閣進行改組，而他的前任卡梅倫則出人意料地重新“出山”，擔綱外相一職。而原外交大臣克萊弗利（James Cleverly）則被任命為內政大臣，接替此前被解職的布雷弗曼（Suella Braverman）。

卡梅倫和布雷弗曼如何表態？

上周，布雷弗曼在英國《泰晤士報》發表的一篇文章中，稱“親巴勒斯坦暴徒”上街游行的場面“令人不安地想起“北愛爾蘭沖突中最激烈的場景，引發輿論爭議。

人們批評布雷弗曼的言論激化了11月11日周六在倫敦舉行支持巴勒斯坦游行之前的緊張局勢，這一天正是英國的陣亡將士紀念日（Remembrance Day），而當日也發生了有極右翼抗議者參與的暴力事件。

“能夠擔任內政大臣是我一生最榮幸的事”，布雷福利對英國廣播公司表示，“在適當的時候，我會有更多的話要說。”

卡梅倫前不久也登上了新聞頭條，是他因為公開批評蘇納克有關取消HS2高鐵項目中伯明翰到曼徹斯特這一段線路的決定。

“盡管我對他個人的一些決定並不贊同，但是我很清楚，蘇納克是一位堅強且有能力的首相，在艱難時期他已經展現出了堪稱典範的領導力”，卡梅倫在社交平台X上發布確認自己接受任命的推文時寫道。

“我們面臨著一系列艱巨的國際挑戰，包括烏克蘭戰爭和中東危機。在全球發生深刻變化的時刻，對於我們這個國家來說，與我們的盟友站在一起，加強我們的伙伴關系並確保我們的聲音被聽到，比以往任何時候都更加重要。”

卡梅倫：前首相成為新外相

卡梅倫從2005年到2016年擔任保守黨主席，通常被視為黨內中間派，他曾在2010到2016年之間擔任英國首相，就任時是英國自1812年以來最年輕的首相。

2016年他發起了英國脫歐公投並且遭遇失敗，之後辭職。英國政治因此陷入了動蕩時期，而保守黨也進一步朝著右翼民粹的方向傾斜。

2016年離開英國政府內閣後，卡梅倫被卷入了“格林希爾醜聞”。根據《金融時報》和《星期日泰晤士報》的報道，2021年，他曾經游說當時擔任英國財政大臣的蘇納克，使其允許陷入困境的金融服務公司格林希爾（Greensill Capital）去獲得英國政府在疫情期間提供的支持資金。

相關的三項獨立調查都沒有發現卡梅倫違反院外游說規則或是從事非法行動。

在英國以外，卡梅倫也曾被指與中國在印太地區的利益有所關聯。據上個月Politico報道，卡梅倫支持斯裡蘭卡科倫坡港口城的項目，該項目耗資數十億美元且備受爭議，是中國國家主席習近平“一帶一路”倡議的一部分。

被解職的布雷弗曼是何許人也？

作為執政的保守黨內部右翼勢力的關鍵人物，布雷弗曼是堅定的脫歐派，她還曾因計劃將避難申請者驅逐到盧旺達而登上新聞頭條——歐洲人權法院批評她的這一計劃是“不可接受的”。

在前首相特拉斯（Liss Truss）的短暫任期內，她曾經擔任過內政大臣，但在2022年9月因為從私人電郵地址發送官方文件而辭職。不過在蘇納克就任首相六天後，她就恢復了這一職位。

布雷弗曼被視為保守黨右翼最看好的黨魁熱門人選，此前也曾因有關移民的極端言論成為輿論焦點，不久前她還將無家可歸者稱作一種“生活方式的選擇”。

（法新社、德新社、美聯社）

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