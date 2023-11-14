FT：拜習會估討論台灣議題

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平預定15日在舊金山會面，預料將討論台灣議題。而白宮國家安全顧問蘇利文12日接受CBS採訪時表示，拜登決心與中國重建軍事關係，「這是拜登總統的首要任務」。

拜登與習近平15日將於亞太經濟合作會議（APEC）領袖高峰會期間在舊金山舉行雙邊會談，這是兩人睽違一年再次面對面會晤，也是自從拜登於2021年1月就職以來，兩人第二次面對面會談。兩人在預定四小時的會談中將討論一系列議題，包括美國關切中國在南海的軍事活動，及中方對美國禁止科技產品出口中國的不滿等。白宮官員並暗示，雙方可能同意重啟軍事溝通管道。

英國金融時報（FT）引述美國官員說法指出，拜登將重申「一個中國」政策，但也將對習近平明確表示，如果中國大陸政治干預台灣的選舉，「將引發（美國）極度強烈的關切」。

美國官員表示，由於台灣及美國都將於2024年舉行大選，可能使美中關係更為顛簸，因此美、中更有必要進行最高層級的溝通。

去年8月，時任眾院議長裴洛西訪台後，中國切斷美中軍方溝通管道。記者問到美方是否有信心在本周的拜習會重建和中國的軍事關係，蘇利文說，「這是拜登總統的首要任務」。

美國國務院前高階中國事務官員、現任歐亞集團執行董事華自強（Rick Waters）表示，這兩位領導人都想要以「最低的可能代價」，來阻止雙方關係進一步下滑。

白宮中國事務前高級官員、現任喬治城大學教授韋德寧（Dennis Wilder）表示，白宮告訴FT，兩國領導人不會發表聯合聲明，顯示「雙方在根本性問題上仍歧見甚深」。

其他入士表示，習近平要求拜登表示「反對」台灣獨立，而非只是如以往一樣表達「不支持」的立場；但拜登並未考慮如此。另一位官員表示，拜登將「清楚地」「強化」現有的說法。

熟悉「拜習會」籌備事務的人士表示，中方也設法將人工智慧（AI）領域的對話，擴大到其他科技領域，希望藉由交流而延後美國進一步的制裁行動。

美中關係冰冷的另一項信號，就是兩人會談後不會共進晚餐。習近平將與美國企業主管餐會，希望能緩和企業界對投資大陸的憂慮。蘋果公司對於執行長庫克是否出席餐會拒絕置評。

拜登 美國

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