拜習會 外交較勁…大陸讓步
華爾街日報報導，關於即將召開的拜習會，美中兩國官員已經透過外交管道暗中較勁，連先會談或先晚宴都要協商，最後中方讓步，決定拜習先會，再宴請商界，但重點仍是不得讓習近平難堪。
眾所矚目的拜習會訂於15日在舊金山灣區舉行，不過在協商時，中方提出一項要求，如果習近平同意會面，將先和美國商界領袖會面餐宴，遭到白宮拒絕。
知情人士透露，美國官員告訴中方，由於拜習會議程繁複冗長，建議習近平應該在與商界晚宴前，先和拜登會面。最後北京政府讓步，將晚宴安排在拜習會後舉行。
外交事務專家表示，這次拜習會前，美中外交官員彼此較勁，已有頗長一段時間。
今年6月間，國務卿布林肯訪問北京，雖然和習近平會面，卻遭到中方刻意冷淡對待，被安排坐在人民大會堂一張長桌邊緣，而非如以往慣例，並肩坐在習近平身邊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言