拜習會 外交較勁…大陸讓步

（德國之聲中文網）美國方面自稱對敘利亞境內的親伊朗組織展開了新一輪轟炸。美國國防部長奧斯汀表示，上周日（11月12日）美軍在敘利亞東部轟炸了伊朗革命衛隊和與德黑蘭政府相關的一個民兵組織使用的設施。 敘

2023-11-14 00:46