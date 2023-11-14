拜習會 外交較勁…大陸讓步

經濟日報／ 編譯俞仲慈／綜合報導

華爾街日報報導，關於即將召開的拜習會，美中兩國官員已經透過外交管道暗中較勁，連先會談或先晚宴都要協商，最後中方讓步，決定拜習先會，再宴請商界，但重點仍是不得讓習近平難堪。

眾所矚目的拜習會訂於15日在舊金山灣區舉行，不過在協商時，中方提出一項要求，如果習近平同意會面，將先和美國商界領袖會面餐宴，遭到白宮拒絕。

知情人士透露，美國官員告訴中方，由於拜習會議程繁複冗長，建議習近平應該在與商界晚宴前，先和拜登會面。最後北京政府讓步，將晚宴安排在拜習會後舉行。

外交事務專家表示，這次拜習會前，美中外交官員彼此較勁，已有頗長一段時間。

今年6月間，國務卿布林肯訪問北京，雖然和習近平會面，卻遭到中方刻意冷淡對待，被安排坐在人民大會堂一張長桌邊緣，而非如以往慣例，並肩坐在習近平身邊。

習近平 北京 美國

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