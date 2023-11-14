美軍再度空襲敘利亞境內親伊朗民兵組織的設施

（德國之聲中文網）美國方面自稱對敘利亞境內的親伊朗組織展開了新一輪轟炸。美國國防部長奧斯汀表示，上周日（11月12日）美軍在敘利亞東部轟炸了伊朗革命衛隊和與德黑蘭政府相關的一個民兵組織使用的設施。 敘利亞人權觀察機構（Syrian Observatory for Human Rights）稱，至少8名親伊朗武裝分子被消滅。

奧斯汀解釋說，被轟炸的是一個軍事訓練中心和一個藏匿武裝人員的基地。這一打擊行動是對美軍在敘利亞和伊拉克遭襲的回應。

敘利亞人員觀察機構在敘利亞境內收集了不同網絡的信息之後表示：“8名親伊朗的武裝人員被打死，其中包括一名敘利亞人和一名伊朗人。”不過這些數字很難通過獨立機構加以確認證實。

這是三周以來美軍第三次將敘利亞境內與伊朗相關的設施當作軍事打擊的目標。德黑蘭方面資助形形色色的武裝團體，其中一些被美國認定為對駐中東地區的美軍采取了襲擊行動。

上周三（11月8日）美軍對敘利亞境內的一處彈藥庫實施了空襲。10月26日，美軍襲擊了位於敘利亞東部、由伊朗伊斯蘭革命衛隊及其附屬組織使用的兩處設施。

過去幾周美軍在敘利亞和伊拉克境內的駐軍多次遭到襲擊，造成數十名美軍士兵受傷。目前駐扎在敘利亞境內的美軍約為900人，伊拉克境內的美軍駐軍約為2500人。美國在這兩國駐軍的目的是防止恐怖組織“伊斯蘭國”卷土重來。

對美軍的襲擊是在美國盟友以色列與加沙地帶激進伊斯蘭組織哈馬斯之間的戰爭背景下進行的。10月7日，數百名哈馬斯武裝分子從加沙地帶進入以色列，對包括許多兒童在內的平民實施暴行。據以色列消息，以色列境內約1200人被殺，約240人在加沙地帶被扣為人質。

以色列隨後向被美國和歐盟列為恐怖組織的哈馬斯宣戰，並對加沙地帶的巴勒斯坦組織的目標實施軍事打擊。哈馬斯方面稱，截至周日晚間，加沙地帶已經有11180人死亡。這一數字未經獨立機構證實。

（法新社）

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