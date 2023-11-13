日本台版高虹安 33歲前市府員工川田翔子成最年輕女市長

京都府八幡市12日舉行市長選舉，33歲的京都市府前員工川田翔子擊敗兩名前議員，成為日本史上全國最年輕的女性市長，贏了日本維新會與共產黨共同推薦的候選人近兩千票。

川田本來在京都市府任職，去年2月起到前參院議長山東昭子辦公室當秘書。川田沒有加入政黨，但得到自民黨、立憲民主黨、公明黨推薦，得到1萬516票，擊敗兩名有地方議員經驗的對手。

選戰中，川田大打「33」牌，強調自己的年輕，政見是支援育兒、活化商店街等，「打造繼續居住的城市」。過去日本最年輕的女性市長，是36歲當選的德島市長內藤佐和子。

八幡市之所以提前選市長，是因為71歲前市長堀口文昭10月退休辭職，他已經擔任三屆市長。這場話題性的選戰，讓投票率衝高到43.47%，比上一次提高14個百分點。