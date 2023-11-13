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習近平「愛荷華老朋友」 將參加亞太經合會晚宴

聯合報／ 編譯盧思綸 / 綜合報導

彭博資訊報導，在美中關係全國委員會及美中貿易全國委員會協調下，中國大陸國家主席習近平在愛荷華州的一群「老朋友」，獲邀參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）期間的場邊招待會和晚宴。

一九八五年，習近平還是沒沒無聞的中共官員，曾率領河北省訪問團到愛荷華州考察農作方式，並造訪當地小鎮馬斯卡廷，期間受到蘭德等當地居民款待，他們在兩周的時間裡一同參觀農場、吃烤豬大餐和遊密西西比河。

現在八十五歲的蘭德談起這段回憶仍舊感不可思議，「我們就是一群普通人，搞不清楚他為什麼喜歡我們，我們迫不及待和他重逢」。

蘭德說，習近平「想學習如何餵飽人民」，且習看過馬克吐溫作品，「非常希望見識密西西比河的模樣」。當時蘭德邀請習近平到家中用餐，觀賞密西西比河畔風光。

這段往事令習近平難以忘懷，二○一二年，習近平擔任國家副主席且即將成為最高領導人時曾舊地重遊，也與這群老朋友相見歡。

當時習近平前往蘭德家作客說，「你們是我在美國頭一次結識的人，對我來說，你們代表了美國」。

習近平和這群愛荷華州居民的友誼維持將近四十年時間，這和美中兩大經濟體過去幾年來的猜忌形成鮮明對比。

習近平 美國

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