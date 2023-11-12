港媒：拜習會將宣布 美中禁AI管控核武

聚焦ＡＩ風險 禁用於無人機

針對即將登場的舊金山「拜習會」，兩位知情人士透露，屆時美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平將宣布具里程碑性質的協議，即承諾禁止人工智慧（ ＡＩ）技術應用於無人機等自主武器與核彈的管控部署。

香港南華早報十一日獨家報導，外界預料拜習會將聚焦ＡＩ伴隨的風險。史丹福大學學者梅惠琳說，由於軍武發展與ＡＩ日益整合，美中初步共識應包括避免核指令與控制系統自動化。她還說，擁核國的核武決策及發射程序目前仍由操作人員執行，但已有人開始討論交給機器自動化部分流程環節。

梅惠琳表示，拜、習有可能同意持續核對話，但不會展開核武管控磋商。因中國核武庫存遠不及美國，所以北京對限武非常敏感，也不願就此和華府打交道。

台灣議題 美中還未達成共識

一位消息人士指稱，拜習會後的美中聯合聲明尚未定稿，雙方對俄烏戰爭和這波以哈衝突的外交措辭仍有歧見。其他若干議題也還沒達成共識，包括明年一月舉行大選的台灣，以及共軍在仁愛礁（仁愛暗沙）等南海海域與菲律賓的爭端等。

至於雙方意見已一致的議題，則包括增加每日美中往返航班、促進民間交流；中方落實更嚴格的法規，追查並懲處涉及鴉片類止痛劑芬太尼的毒販，還有公衛政策的合作研發等。

大陸急購三百萬噸美國大豆

而就在「拜習會」登場前夕，全球最大農產品貿易公司嘉吉（Cargill）表示，中國大陸在七日和八日緊急採購了超過三百萬噸美國大豆。這一數量令市場感到驚訝。

彭博分析認為，大陸正在恢復大豆外交，尋求與美國建立更緊密關係。

大陸並非首次利用大豆作為地緣政治槓桿。大陸主要進口美國大豆來餵養牲畜以及製作食用油，單是二○一七年就花費一百四十億美元從美國進口大豆。

在中美貿易戰期間，大豆採購量一直是重要焦點。近年來，巴西從美國手中奪走的對華大豆貿易市占日益增加，反映大陸減少對美國的依賴。

路透日前報導，大陸央企中儲糧集團已經採購約十船、約六十萬公噸的大豆，這是大陸自七月下旬以來單日大豆採購量最高紀錄。