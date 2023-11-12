和何立峰對話10小時 葉倫：美不尋求與中經濟脫鉤

美中官員持續交流，為即將登場的「拜習會」進行鋪墊。大陸國務院副總理何立峰九日至十日與美國財長葉倫展開中美經貿對話，雙方舉行多輪會談，時間累計達十小時。美國財政部長葉倫十日表示，她與中國大陸主管財經事務的何立峰兩人均同意加強溝通美中經濟事宜，並又一次重申美國不尋求和中國在經濟上脫鉤。

綜合紐約時報等外媒報導，葉倫十日說，她和何立峰就廣泛議題進行坦率、直接和富成效的討論，她相信此次會談有助為美國總統拜登和中國國家主席習近平間，舉行饒富成效的會晤，奠定進一步基礎。她與何立峰皆同意今後保持密切聯繫。葉倫透露，已接受何立峰邀請，明年訪中，以凸顯全球前兩大經濟體的高層定期而且有節奏地接觸。

葉倫提到，美方希望與中方建立健康的經濟關係，並改善雙方公司目前在兩國國內經商的氣氛，此事意義重大，將朝著使美中關係解凍邁進。而美中經濟關係健康的前提，則在於美國勞工和企業必須得到中國公平對待。

葉倫希望中國政府打擊部分不顧西方國家制裁、仍暗助運送俄羅斯用於侵烏戰爭裝備的中國公司及銀行，尤其當美國政府能夠提供相關資訊時。至於已逾一個月的以哈戰爭，會後的美國財政部聲明寫道，葉倫對何立峰強調，有必要預防中東衝突升級擴大。

據大陸官媒新華社報導，財政部副部長廖岷表示，中方在會談中明確表達對美對華雙向投資限制、制裁打壓大陸企業、對華出口管制、對華加徵關稅等關切，要求美方切實以行動予以回應。

除了彼此表達關切並溝通分歧，雙方在會談就中美經濟關係達成多項共識，包含：同意加強溝通，管控分歧；對中美經濟和金融工作小組的成立和首次會議表示歡迎；雙方貿易負責人同意「定期進行雙邊直接溝通」。

雙方強調，兩國不尋求經濟「脫鉤」；歡迎以健康的經濟關係為目標，為兩國企業和工人提供公平的競爭環境，造福兩國人民。

此外，雙方同意努力應對共同挑戰，包括經濟成長、金融穩定和監管問題；同意就氣候變遷相關經濟問題以及低收入和新興經濟體債務問題開展合作；致力於強化國際金融架構等。