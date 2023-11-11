記者親歷：中菲艦艇在公海追逐對峙

（德國之聲中文網）周五（11月10日），在存在主權爭議的南中國海，一艘載有記者的菲律賓海岸警衛隊橡皮艇向駐扎在第二托馬斯礁（中國稱仁愛礁）的一艘二戰時期遺留軍艦上的菲律賓部隊飛馳而去，三艘中國快艇在後面緊追不舍。

在第二托馬斯礁附近的公海上，菲律賓海軍快艇從這艘名為馬德雷山號的搖搖晃晃的登陸艦上駛出，擋住了逼近的中國快艇。

幾分鐘後，載有法新社和一家當地媒體記者的菲律賓海岸警衛隊快艇滑入淺灘水域，漂浮在距離馬德雷山號登陸艦約180米的地方。馬德雷山號登陸艦上駐扎著少量海軍陸戰隊員，是菲律賓在爭奪激烈的南沙群島的九個前哨站之一。

1999年，菲律賓政府將二戰時期美軍遺留下來的馬德雷山號登陸艦拖往南中國海，故意擱淺“坐灘”在位於其200英裡專屬經濟區內的第二托馬斯礁，並派駐海軍陸戰隊隊員駐守，使得這裡成為菲律賓在與中國等國家存在主權爭議的南沙群島的前哨站。

中國聲稱擁有幾乎整個南中國海的主權，並無視國際仲裁法院的裁決。2016年，菲律賓贏得了一項針對中國的國際仲裁裁決，仲裁庭宣告北京對南中國海大部分地區的主權主張無效。

中國部署鋼殼船和快艇在南中國海海域和島礁附近巡邏，並建造人工島嶼，將其軍事化，以加強自己的主權主張。

總統小馬科斯上任以後，菲律賓政府越來越強烈地批評中國在該海域的行動，緊張局勢不斷升級。

為馬德雷山號登陸艦駐扎部隊提供補給和執行輪值任務經常引發兩國之間的外交爭吵。

菲律賓政府指責中國船只騷擾和阻攔菲律賓船只為駐軍運送食物、水和急需的維修材料。

中國政府則敦促菲律賓撤走馬德雷山號登陸艦，並堅稱菲律賓船只侵犯了中國的領土主權。

第二托馬斯礁距離菲律賓西部的巴拉望島約200公裡，距離中國最近的主要陸地海南島超過1000公裡。

周五，菲律賓指責中國海岸警衛隊在該島礁附近對菲律賓船只進行“危險騷擾”，包括發射水炮和阻攔船只。

近段時間以來，中菲兩國之間已經因主權爭議發生了一系列沖突，有關爭議引發武裝沖突的風險也在與日俱增。

美國表示與菲律賓“肩並肩站在一起”

中國的行動引發了國際社會的關注，加劇了人們對可能發生足以引發軍事沖突的事故或誤判的擔憂。

馬尼拉的長期盟友華盛頓周五重申，它與菲律賓的共同防御條約“適用於在南中國海任何地方對菲律賓武裝部隊、公共船只或飛機（包括其海岸警衛隊的船只或飛機）的武裝襲擊”。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在一份聲明中說：“面對中華人民共和國在南中國海的一再騷擾，美國與我們的盟友菲律賓肩並肩站在一起。”

周五，當記者們坐在菲律賓橡皮艇上，在陰雲密布的天空下觀察馬德雷山號的破舊狀況時，一架美國海上巡邏機在上空盤旋。

菲律賓海岸警衛隊發現附近漂浮著5艘中國海警船、28艘“海上民兵”船只和5艘海軍船只。

菲律賓方面的人數遠遠少於中國，只有三艘海岸警衛隊船只護送菲律賓武裝部隊租用的兩艘小木船，為部隊運送補給物資。

菲律賓海岸警衛隊和海軍還分別出動三艘硬殼充氣艇協助執行任務。該任務已於周五當天完成。

菲律賓海岸警衛隊司令海軍上將加萬（Ronnie Gil Gavan）周六告訴記者，他們將“堅定不移”地執行向前哨基地運送補給物資的任務。

加萬說：“菲律賓海岸警衛隊將不折不扣地執行總統的明確指令，行使我們對我國海域的合法權利。”

（法新社）

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