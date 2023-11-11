以莫迪、拜登願景為基礎！布林肯訪印度談2事 建雙方關係重要支柱

美國國務卿布林肯周五（11月10日）在新德里會見了印度外交部長傑尚卡爾（Subrahmanyam Jaishankar），雙方討論了面對全球挑戰時的防務和戰略合作問題。

本次會談屬於美印兩國高級官員一年一度的「2+2」對話議程之一，美國防長奧斯汀和印度防長辛赫（Rajnath Singh）也參與了會談。

這些始於2018年的年度對話旨在調整兩國的政策目標，深化兩國的防務關係，尤其是對區域安全問題的關切。

學者：印美關係深化遏制大陸擴張

本周五的對話著重於印太地區、大陸日益強硬的態度、以巴衝突以及烏克蘭局勢等。金達爾國際事務學院（Jindal School of International Affairs）院長喬利亞（Sreeram Chaulia）告訴德國之聲：「印美關係的深化為亞洲奠定了有利的力量平衡，並遏制了專制的大陸在印太地區的霸權擴張。」

布林肯在「2+2」會議上表示：「我們（美印）正在促進一個自由、開放和繁榮的亞太地區，包括通過加強我們與日本和澳大利亞的四方夥伴關係。」賈尚卡爾則稱，「2+2」對話旨在建立「前瞻性的夥伴關係」，並幫助「構建共同的全球議程」。

當提到加薩地帶的衝突時，布林肯在新德里表示：「過去幾周，太多巴勒斯坦人被殺害，太多人遭受苦難」。他同時敦促以色列盡量減少對平民的傷害，並最大限度地向平民提供人道援助。

美印關係的重要支柱：國防

布林肯的亞洲之行被視為在俄烏戰爭上與區域夥伴團結一致的展現，同時也是為了鞏固在當前加薩衝突問題上的盟友。然而，儘管華盛頓和新德里已採取措施促進兩國關係，但美印雙方仍存在一些重大分歧，尤其是在如何應對俄羅斯入侵烏克蘭的問題上。

據美國國防部稱，美國防長奧斯汀和印度國防部長辛赫將討論一項國防工業合作計劃，以加快雙方在各領域的技術合作和聯合生產。華盛頓希望，更牢固的防務夥伴關係將逐步減少印度對其主要軍事供應國俄羅斯的依賴。

辛赫強調，國防是印美雙邊關係的重要支柱，並表示儘管「出現了各種新出現的地緣政治挑戰，但我們需要繼續關注重要和長期的問題」。

以莫迪、拜登願景為基礎的會談

本次「2+2」對話旨在鞏固印度總理莫迪今年6月訪問華盛頓，以及美國總統拜登9月赴新德里參加二十國集團峰會所奠定的基礎。布林肯說：「我們一起採取了非常具體的措施來實現兩國領導人提出的願景。」

此外，布林肯還談到了印度和加拿大之間因印度涉嫌謀殺一名加拿大公民而引發的衝突。布林肯說：「作為這兩個國家的朋友，我們認為印度與加拿大合作開展調查非常重要，他們應該以合作的方式解決這一分歧。」

（綜合報導）

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