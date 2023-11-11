布林肯稱朝俄關係「密切且危險」 北韓譴責：應適應新現實

北韓中央通訊社周六（11月11日）報導，北韓外務省譴責美國國務卿布林肯針對北韓與俄關係的發言，並表示這些言論只會加劇朝鮮半島的政治和軍事緊張。

布林肯在參加日本主辦的G7外長會議後，周四前往首爾訪問並與南韓總統尹錫悅等高層官員會晤。他在訪問期間表示，北韓和莫斯科的關係「日益密切且危險」。他呼籲平壤的主要盟友北京遏制北韓的武器項目，尤其是導彈試驗。

布林肯強調：「大陸與北韓有著獨特關係」，美國希望大陸政府利用其影響力勸阻北韓「停止這種不負責任的危險行為」。

布林肯說，美韓對北韓與俄羅斯「不斷增加且危險的軍事合作」深感憂慮，北韓與俄之間是一條「雙行道」，涉及武器流動以及技術支持。「我們看到，北韓為俄羅斯侵略烏克蘭提供軍事裝備，我們也看到俄羅斯為北韓的軍事項目提供技術和支持。」

平壤周六譴責布林肯的言論是「不負責任的挑釁」。北韓外務省稱：「美國應該適應北韓-俄羅斯關係的新現實。」

「無論別人怎麼說，追求獨立、和平、友誼的北韓與俄羅斯之間的友好合作關係將穩步發展。」

俄羅斯與北韓分別因為入侵烏克蘭和發展核武及導彈計劃受到國際制裁。

兩國不斷加強的軍事合作引起烏克蘭及其盟國的擔憂，尤其是在北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普亭於9月舉行峰會之後。

首爾稱，北韓向俄羅斯輸送一百萬枚炮彈支援其在烏克蘭的戰爭，以換取衛星技術方面的建議。

鑑於北韓今年多次進行導彈試射，南韓和美國加強了防務合作並舉行聯合軍演。

布林肯結束訪問後，美國國防部長奧斯汀11月13日將在首爾會晤韓國國防部長申源湜。韓聯社報導稱，雙方將就終止北韓、南韓《九一九軍事協議》效力交換意見。

（路透社、法新社）

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