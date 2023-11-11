快訊

「鄰居家的狗」爽躺沙發做日光浴 屋主越想越不對勁求救：這隻不是狗

中職／徐若熙7局0失分！味全龍2:0完封樂天桃猿 逼出殊死第七戰

馬出手逼藍白合最終攤牌 侯朱仍吃了秤砣鐵了心？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

布林肯稱朝俄關係「密切且危險」 北韓譴責：應適應新現實

德國之聲／ 德國之聲
美國務卿布林肯。(美聯社)
美國務卿布林肯。(美聯社)

北韓中央通訊社周六（11月11日）報導，北韓外務省譴責美國國務卿布林肯針對北韓與俄關係的發言，並表示這些言論只會加劇朝鮮半島的政治和軍事緊張。

布林肯在參加日本主辦的G7外長會議後，周四前往首爾訪問並與南韓總統尹錫悅等高層官員會晤。他在訪問期間表示，北韓和莫斯科的關係「日益密切且危險」。他呼籲平壤的主要盟友北京遏制北韓的武器項目，尤其是導彈試驗。

布林肯強調：「大陸與北韓有著獨特關係」，美國希望大陸政府利用其影響力勸阻北韓「停止這種不負責任的危險行為」。

布林肯說，美韓對北韓與俄羅斯「不斷增加且危險的軍事合作」深感憂慮，北韓與俄之間是一條「雙行道」，涉及武器流動以及技術支持。「我們看到，北韓為俄羅斯侵略烏克蘭提供軍事裝備，我們也看到俄羅斯為北韓的軍事項目提供技術和支持。」

平壤周六譴責布林肯的言論是「不負責任的挑釁」。北韓外務省稱：「美國應該適應北韓-俄羅斯關係的新現實。」

「無論別人怎麼說，追求獨立、和平、友誼的北韓與俄羅斯之間的友好合作關係將穩步發展。」

俄羅斯與北韓分別因為入侵烏克蘭和發展核武及導彈計劃受到國際制裁。

兩國不斷加強的軍事合作引起烏克蘭及其盟國的擔憂，尤其是在北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普亭於9月舉行峰會之後。

首爾稱，北韓向俄羅斯輸送一百萬枚炮彈支援其在烏克蘭的戰爭，以換取衛星技術方面的建議。

鑑於北韓今年多次進行導彈試射，南韓和美國加強了防務合作並舉行聯合軍演。

布林肯結束訪問後，美國國防部長奧斯汀11月13日將在首爾會晤韓國國防部長申源湜。韓聯社報導稱，雙方將就終止北韓、南韓《九一九軍事協議》效力交換意見。

（路透社、法新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

北韓 俄羅斯 布林肯 烏克蘭 尹錫悅 金正恩

相關新聞

布林肯稱朝俄關係「密切且危險」 北韓譴責：應適應新現實

北韓中央通訊社周六（11月11日）報導，北韓外務省譴責美國國務卿布林肯針對北韓與俄關係的發言，並表示這些言論只會加劇朝鮮半島的政治和軍事緊張..

加薩衛生部：加薩最大醫院停擺 新生兒死在保溫箱內

路透報導，加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）表示，加薩規模最大醫院西法醫院（Al-Shifa Ho...

以莫迪、拜登願景為基礎！布林肯訪印度談2事 建雙方關係重要支柱

美國國務卿布林肯周五（11月10日）在新德里會見了印度外交部長傑尚卡爾（Subrahmanyam Jaishankar），雙方討論了面對全球挑戰時的防務和戰略合作問題...

日自衛隊甲車開上公路 沖繩縣府：造成縣民不安

日本自衛隊正在沖繩等日本各地展開大規模演習，今天凌晨有搭載火力等同戰車的八輪甲車，短暫行駛在沖繩縣那霸市一處公路上，創輪...

泰國將發1萬泰銖電子錢包 盼為經濟注入強心針

泰國政府計畫發送1萬泰銖（約新台幣8900元）電子錢包給年滿16歲、月收入在7萬泰銖以下且存款不超過50萬泰銖的公民。泰...

獲地方政黨支持！西班牙代理總理桑傑士可望連任 但有「1隱憂」

西班牙代理總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天在進一步獲得兩個地方政黨的支持後有望連任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。