美官員：拜登將關切中介入台大選

拜習會將於十五日在舊金山灣區登場，這是中國大陸國家主席習近平暌違六年再度訪美，也是拜習第二度面對面會談；美國資深官員表示，將觸及所有戰略議題，包含安全、經貿與人權，拜登也會對習近平重申美國對台灣的政策立場，並呼籲中方不要介入台灣與美國的選舉。

美中十日同步宣布拜習會晤訊息，美中選擇在大舊金山灣區舉行拜習會；考慮到安全因素，美方並未公布確切地點。

美國資深官員表示，拜習會談將觸及廣泛的戰略議題，如美中關係、維持溝通管道暢通（包含軍事管道）；俄烏戰爭、以哈衝突等區域和全球議題；依往例，拜習也將會討論到人權、兩岸、南海和經濟公平競爭等兩國意見分歧的議題。

資深官員說，華府的目標是重申美國的「一個中國」政策，意在維持現狀；確保和平穩定；讓北京了解針對台灣選舉採取任何行動或干預作為，都會引發美國非常強烈的關切，針對這點美國無論是在公開或私下場合都說得很清楚，也會藉拜習會再次重申，美國也會言明不支持台灣獨立的長期政策，這部分則是對北京的再保證。

資深官員也表示，過去這段時間以來，中方以史無前例、危險且挑釁的方式，加大在台灣周圍的軍事行動，破壞台海的和平與穩定，也引發印太區域的關切。

美國智庫外交關係協會（ＣＦＲ）多位專家九日對「拜習會」做出展望，認為習近平面對經濟挑戰，有更大誘因使美中關係回穩。反觀拜登爭取連任，不易對中示弱、和解壓力較輕。