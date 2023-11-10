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日相岸田文雄上電視開黃腔？25歲日男認用AI製作假影片：只是開玩笑

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本一名25歲男子製作日本首相岸田文雄「開黃腔」的假影片近來在社交媒體廣為流傳。圖／擷取自X
日本一名25歲男子製作日本首相岸田文雄「開黃腔」的假影片近來在社交媒體廣為流傳。圖／擷取自X

日本共同社報導，日本首相岸田文雄疑似在電視新聞節目「開黃腔」的影片近來在社交媒體廣為流傳，引發熱議，但這其實是日本一名25歲男子製作的「假影片」。該名男子受訪時表示，他使用生成式人工智慧（AI），耗時一小時製作這支影片，「只是想開玩笑，沒想到會引起軒然大波」。該名男子也已在4日發文道歉，但仍遭不少網友批評。

這名男子透露，他今年7月首次上傳岸田的假影片，將日本電視台新聞節目的真實影像，加工成不斷「開黃腔」的樣子。不過，影片最初上傳時未立即獲得關注，但他在本月將影片加長至約3分半鐘上傳，觀看人次劇增。

共同社指出，這名男子的興趣就是上傳用AI製作的影片，他看了岸田與AI研究員會面的新聞後產生了製作假影片的想法。該名男子讓AI軟體學習岸田說話的聲音，之後將自己「開黃腔」的說話聲轉換成語岸田高度相似的聲音。他在網上搜尋日本電視台新聞節目影像，使用配合說話聲音加工嘴型的AI完成影片製作。AI軟體花了兩小時學習聲音，製作影片則耗時一小時。

該名男子已在社交媒體X發文道歉，稱自己會全數刪除AI假影片，「請不要（對我提出）訴訟等」，並自稱無妨害日本電視台業務的意圖，也無意人身攻擊。然而，不少日本網友仍抨擊稱，「沒向岸田首相道歉嗎」、「以為刪影片再道歉就能卸責」，及「不論在法律或道義上都要嚴肅負起責任」。

影片 日本 岸田文雄

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