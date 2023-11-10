美商界晚宴與習近平同桌 代價130萬元

大陸國家主席習近平預料下周訪美參加ＡＰＥＣ峰會，並會晤美國總統拜登。紐約時報披露，習近平將在一場美國商界晚宴發表演說，據傳晚宴門票一張要價二千美元（約台幣六點五萬元），但若要與習近平同桌，則須支付四萬美元（約台幣一百卅萬元）。

報導指出，這場晚宴將在拜習會後舉行，習近平將出席致詞。網路流傳的邀請函顯示，晚宴是由美中關係全國委員會和美中貿易全國委員會主辦，門票每張售價二千美元。紐時引述一名知情人士稱，企業還可花四萬美元包下一桌八個座位，再加上習近平那桌的一個座位。

美國戰略暨國際研究中心中國研究主任白明表示，大陸官員與美國商界接觸發出的信號是：大陸仍是有吸引力的營商之地，「這些企業都急切地想與習近平會面和共進晚餐就證明這一點。」

白明指出，北京願意這樣做是出於「戰略原因」，「在更廣泛的層面，我認為他們並不期待或認為兩國關係有重塑或調整可能。」

外企尤其擔心的是大陸明令禁止它們向政府或某些市場銷售產品，還有管轄範圍更廣的反間諜法可能導致敏感行業的企業高管和研究人員入獄。與此同時，美國正在加強對向大陸投資和出售先進技術的限制，稱此類生意往來可能會帶來國家安全隱患。