營造拜習會氣氛 美中官員頻接觸

「拜習會」預計十五日在舊金山ＡＰＥＣ峰會期間登場，中美兩國正為此展開多方接觸，大陸外長王毅、副總理何立峰接連訪美，舉行海事、軍控、氣候變遷、查找戰俘遺骸等多領域的雙邊會議會談。其中，央視旗下新媒體「玉淵譚天」，將何立峰八到十二日的訪美行程，定義為「新一輪中美經貿對話開啟」，中方要求美方必須重視中方關切，是這次交流的前提。

外媒報導引述美官員透露，美國總統拜登和大陸國家主席習近平十五日將在舊金山舉行雙邊會談，而近期中美頻繁在各領域溝通，營造氣氛。

本月三日，中美首輪海洋事務磋商在北京舉行，據中方通報，雙方同意加強對話管控局勢，避免誤解誤判。接著中美於當地時間六日，在華府舉行軍控與防擴散磋商，雙方強調應保持溝通。

九日，大陸國防部發布，中美兩軍舉行查找美軍戰俘與失蹤人員遺骸視訊會議。日經亞洲引述美國防官員透露，美國防部長奧斯丁正尋求下周到印尼出席安全論壇時，與中方對口官員場邊會談。

與此同時，何立峰正以中美經貿中方負責人身分訪美，將與美國財政部長葉倫於九至十日舉行為期兩天的雙邊會談，也為即將舉行的拜習會鋪墊。「玉淵譚天」發表評論文章，列出中方此行對美方的六大關切，包含：美國對中經濟政策；供應鏈；半導體政策；大陸在美投資企業享受公平待遇等。

另，八日中美氣候特使及團隊在加州會談，央視報導稱，中美氣候變遷加州會談達成正面成果。