日本富豪前澤友作宣布延後繞月 升空時間未定

47歲的日本富豪前澤友作今天透過社群平台宣布，將推遲繞月之旅dearMoon PROJECT，無法依原訂期程在今年底前升空，至於延後到何時啟程目前尚未確定。

日媒Sponichi Annex報導，前澤今天發文表示，原訂今年要進行繞月之旅，但目前已放棄在年底前升空，「雖然現在還不清楚何時能成行，但只要確定細節後就會跟大家報告」。

前澤的粉絲留言說，「不要勉強成行比較好，明年以後再做打算」、「雖然這次有點遺憾，但相當期待」、「希望在安全第一的情況下成功完成旅程」等。

前澤2018年跟美國太空探索科技公司（SpaceX）簽約，當時預訂2023年將以首位民間人士身分搭乘「星艦」（Starship）太空船展開繞月計畫。

前澤2021年12月已完成首位日本民間人士赴國際太空站（ISS）停留創舉；他2022年底時揭曉將跟他一同進行繞月之旅的8人名單，當中包括韓國藝人T.O.P和日裔美籍DJ青木史帝夫等。