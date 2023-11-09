非洲塑膠垃圾失控 急需財政挹注

非洲塑膠垃圾的成長速度已經超越其他地區，成為各國難以消受的負擔！根據社福機構「Tearfund」數據指出，撒哈拉以南地區一分鐘內被傾倒或燃燒的塑膠垃圾，就能填滿一整個足球場。世界衛生組織呼籲，應針對非洲開發中國家，強化經濟援助、加強建設垃圾處理系統。

一足球場的垃圾

《衛報》報導，Tearfund報告指出，如果非洲撒哈拉以南地區按照現行的趨勢，估計到了2026年，每年都有超過1.16億噸的塑膠垃圾，會是2019年塑膠垃圾量的6倍之多。

塑膠垃圾數量暴增的原因包括：撒哈拉以南地區超過7成的居民年紀低於30歲，隨著該族群經濟能力變好，對於機車、交通工具或者是各式塑膠產品的需求也隨之上升，也容易任意拋棄。

在非洲一隅的丹多拉垃圾掩埋場，每天有30卡車的塑膠垃圾被傾倒在那裡，成為蚊子、蒼蠅和害蟲的滋生地，更增加了瘧疾、霍亂和其他疾病的風險。

影響拾荒弱勢的健康

Tearfund經濟研究員高爾表示，在非洲撒哈拉以南地區，大多數的塑膠垃圾都是塑膠包裝，最後不是被掩埋就是被焚化。專家也指出，目前非洲多缺乏相關法規，導致許多非洲的拾荒人員被迫處於塑膠汙染嚴重的環境，影響到該族群的身體健康。

《世界衛生組織》報導指出，各式各樣的塑膠會汙染河流、地下水或湖泊，變成「微塑膠」的形式進入人體，同時塑膠也會干擾土壤的密度，破壞水土的再生循環，影響到農產品的品質。

目前非洲國家對展現決心要處理塑膠汙染，約有30個國家禁止一次性的塑膠袋，但在塑膠生產與廢棄物管理的政策上，仍需要加強。

世衛呼籲，國際應該要合作來提供財政援助，加強廢棄物管理、技術轉移等，協助開發中國家處理塑膠汙染。

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