快訊

盲眼龍婆2024年「7大預言」出爐：普亭遭自己人暗殺、癌症可治癒

調查局擬增設一副局長 明年初高層人事爭奪戰提早開打

祈錦鈅生了！煎熬2天「痛如十根肋骨一起斷」 順利生下寶寶

俄中領導人友好 推高科技軍事合作

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
普丁(右)認為，美國出於私心極力拉攏亞太國家，欲建立一個新的軍事政治聯盟。(Photo by Quick Spice Spice on Flickr used under Creative Commons license)
普丁(右)認為，美國出於私心極力拉攏亞太國家，欲建立一個新的軍事政治聯盟。(Photo by Quick Spice Spice on Flickr used under Creative Commons license)

中俄兩國高層關係愈益密切。俄羅斯總統普丁8日在莫斯科接見中國軍方高階將領，他表示，俄中兩國領導人關係友好，未來將加強兩國在包含太空領域上的高科技軍事合作。

中俄領導人關係友好

據《亞洲新聞台》報導，普丁在接見中國中央軍事委員會副主席張又俠與俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)時表示，他與中國國家主席習近平已經建立了良好的友誼和工作關係，他說，「俄羅斯和中國並不會延續冷戰模式建立任何軍事同盟，俄中關係是世界的穩定力量。」

他也補充說，「當然在軍事和軍事技術領域的合作越來越重要，高科技領域是最優先。」

美憂心同時對抗中俄

上個月由美國國會指派的跨黨派小組就表示，美國必須為可能與俄羅斯和中國同時開戰做好準備，包括透過擴大常規部隊、加強聯盟關係與增強核武器現代化等進行預備。張又俠則表示，中國佩服俄羅斯對抗由西方施加最嚴厲制裁的能力，「針對此事，中方表示敬佩。」

據《美國之音》報導，普丁說，「我是指包含太空領域，包括高軌道設備以及可保障俄羅斯與中國戰略安全的新型武器。」他稍早指出，今年俄中貿易額將來到史上新高的2,000億美元，自從爆發俄烏戰爭後，中國一直是俄國最大貿易夥伴，讓俄國在西方制裁下，能維持其經濟發展。

他說，「美國不斷將盟國拉入挑起亞太地區緊張局勢之中，並試圖從其自身利益出發，將當地國家納入，打造新的軍事政治聯盟。」

中俄持續合作軍事操演

據《ABC新聞》報導，普丁之前就曾表示，俄羅斯一直與中國分享高敏感的軍事技術，以便提升其防禦能力。2019年10月，他也提到俄羅斯正協助中國發展一套可偵測彈道飛彈發射的早期預警系統，這種包含地面雷達和衛星的系統，目前只有俄羅斯和美國擁有。

上週在一場軍事論壇上，張又俠表示將深化與俄羅斯的策略合作與協調。中俄近年來並進行了多次聯合軍事演習，包括在日本海和東海進行海上演練以及長程轟炸機聯合巡航。紹伊古說，「我們在陸地、空中和海上定期舉行作戰和戰鬥演習，並成功完成各種複雜的戰鬥訓練任務，這些行動不是針對第三國，完全是出於彼此的利益。」

【更多精采內容，詳見

俄羅斯 美國 太空

延伸閱讀

【Daily Podcast】以色列聲稱「進入加薩城市核心」／《BBC》專訪哈瑪斯，否認殺害平民／烏俄情勢：2024年澤倫斯基、普丁都會延續任期

中俄深化一帶一路 東西陣營矛盾加劇

【Daily Podcast】中國一帶一路峰會：十周年之際中俄關係備受關注／拜登黃金時間演說，將哈瑪斯與普丁視為共同敵人

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普丁是民主共同敵人，將援助以色列、烏克蘭和印太

相關新聞

真主黨手握俄製反艦飛彈 威脅襲擊美國航母打擊群

路透報導，黎巴嫩消息人士透露，伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）取得強大的俄羅斯反艦飛彈，威脅部署在地...

Merry HAM-MAS！澳洲耶誕商品文字哏惹到猶太人 西農集團致歉、下架

英國廣播公司（BBC）報導，澳洲連鎖賣場Kmart耶誕商品火腿袋（Ham bag）大玩文字哏，將「Merry Chris...

傳「拜習會」11月15日登場 北京：準備好了

消息人士指出，美國總統拜登和中國國家主席習近平預計將於11月15日在美國舊金山會面，這將是兩大強國領袖一年來的首次元首峰會。

俄中領導人友好 推高科技軍事合作

中俄兩國高層關係愈益密切。俄羅斯總統普丁8日在莫斯科接見中國軍方高階將領，他表示，俄中兩國領導人關係友好，未來將加強兩國在包含太空領域上的高科技軍事合作。

日本無人駕駛服務 三年打造50個據點

日本力推要讓50個據點的無人駕駛服務，在三年內準備就緒，但該國仍舊幾乎沒有全自動駕駛車。

有梅西也沒用 南美國家爭取世足主辦權落空

國際足總（FIFA）10月4日公布2030年世界盃將由西班牙、葡萄牙、摩洛哥三國聯合主辦，讓南美洲這塊生活與呼吸都離不開足球的大陸，相當失望。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。