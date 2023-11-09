俄中領導人友好 推高科技軍事合作

中俄兩國高層關係愈益密切。俄羅斯總統普丁8日在莫斯科接見中國軍方高階將領，他表示，俄中兩國領導人關係友好，未來將加強兩國在包含太空領域上的高科技軍事合作。

中俄領導人關係友好

據《亞洲新聞台》報導，普丁在接見中國中央軍事委員會副主席張又俠與俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)時表示，他與中國國家主席習近平已經建立了良好的友誼和工作關係，他說，「俄羅斯和中國並不會延續冷戰模式建立任何軍事同盟，俄中關係是世界的穩定力量。」

他也補充說，「當然在軍事和軍事技術領域的合作越來越重要，高科技領域是最優先。」

美憂心同時對抗中俄

上個月由美國國會指派的跨黨派小組就表示，美國必須為可能與俄羅斯和中國同時開戰做好準備，包括透過擴大常規部隊、加強聯盟關係與增強核武器現代化等進行預備。張又俠則表示，中國佩服俄羅斯對抗由西方施加最嚴厲制裁的能力，「針對此事，中方表示敬佩。」

據《美國之音》報導，普丁說，「我是指包含太空領域，包括高軌道設備以及可保障俄羅斯與中國戰略安全的新型武器。」他稍早指出，今年俄中貿易額將來到史上新高的2,000億美元，自從爆發俄烏戰爭後，中國一直是俄國最大貿易夥伴，讓俄國在西方制裁下，能維持其經濟發展。

他說，「美國不斷將盟國拉入挑起亞太地區緊張局勢之中，並試圖從其自身利益出發，將當地國家納入，打造新的軍事政治聯盟。」

中俄持續合作軍事操演

據《ABC新聞》報導，普丁之前就曾表示，俄羅斯一直與中國分享高敏感的軍事技術，以便提升其防禦能力。2019年10月，他也提到俄羅斯正協助中國發展一套可偵測彈道飛彈發射的早期預警系統，這種包含地面雷達和衛星的系統，目前只有俄羅斯和美國擁有。

上週在一場軍事論壇上，張又俠表示將深化與俄羅斯的策略合作與協調。中俄近年來並進行了多次聯合軍事演習，包括在日本海和東海進行海上演練以及長程轟炸機聯合巡航。紹伊古說，「我們在陸地、空中和海上定期舉行作戰和戰鬥演習，並成功完成各種複雜的戰鬥訓練任務，這些行動不是針對第三國，完全是出於彼此的利益。」

【更多精采內容，詳見 】