Merry HAM-MAS！澳洲耶誕商品文字哏惹到猶太人 西農集團致歉、下架

英國廣播公司（BBC）報導，澳洲連鎖賣場Kmart耶誕商品火腿袋（Ham bag）大玩文字哏，將「Merry Christmas」改成「Merry HAM-MAS」，與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的讀音和拼字太相近，引發猶太族群反彈，澳洲猶太協會（Australian Jewish Association）致信「禮貌建議」下架，母公司西農集團（Wesfarmers）亦致歉。

澳洲猶太協會日前在社群平台X貼文寫道，「文字哏固然好笑，看起來卻不太妙，恐怕導致企業處於窘境。我們禮貌建議西農集團撤下該款商品，」並且附上出事的Kmart火腿袋。

幾小時後，西農集團作出最新回覆，表示已聯繫賣場部高階管理層將商品從官網下架。

後續西農發言人再透過《西澳洲報》（The West Australian）致歉，「產品發想顯然沒有納入通盤考量，該款商品目前已撤下，我們誠摯為此次疏忽向社會道歉。」