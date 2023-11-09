安撫投資人 習將邀美企高管餐敘

日本共同社、日經新聞等媒體引述美國官員表示，美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平訂於十五日在舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會場邊會面。彭博新聞報導，習近平在舊金山將廣邀美國各大企業執行長餐敘，預估將有數百人參加。

共同社發自華府的消息說，美國高級官員表示，拜習會日期訂於十五日，將是兩人自去年十一月以來首次會面。ＡＰＥＣ峰會將於十五至十七日在舊金山舉行，拜登預計十四日赴舊金山。

大陸外交部發言人汪文斌八日回應記者提問時仍未予證實，表示中美雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力，「通往舊金山不會是一馬平川，不能靠『自動駕駛』」。

不過，北京當局持續為拜習會營造良好氛圍。大陸國家副主席韓正八日在新加坡一論壇上表示，中美最近開展的一些重要高層接觸，提升了國際社會對未來中美關係改善的正面預期。他並表達，中方願與美方加強對話。與此同時，大陸央企中儲糧集團則於七日購入約六十萬公噸美國大豆，創近三個多月來規模最大的採購量。

韓正重申「我們願與美方加強各層次溝通、對話，推進互利合作，妥善管控分歧，合力應對全球性挑戰」。

儘管中美都以國家安全為由加大貿易限制力度，並在台灣、南海等諸多問題上頻頻互嗆，但兩國高層在拜習會前頻頻接觸。美國財政部長葉倫九日將在舊金山與負責經濟政策的大陸副總理何立峰會面。

日經報導，美國總統選舉明年舉行，共和黨和民主黨都可能會對中國採取強硬態度。美國希望與中國維持高層級溝通，以避免因誤判或雙方關係突然轉差而引發意外軍事衝突。

報導說，拜登希望恢復美中軍方對話，並在核武控制等議題上取得進展；拜登也敦促中國在中東議題上採取更具建設性的態度。但目前還不清楚拜習會晤時是否會就恢復軍事對話達成協議。

拜登上月與中共外長王毅會面時表示，美中必須負責任地管理競爭，並維持開放的溝通管道。

彭博新聞報導，習近平希望藉出席ＡＰＥＣ峰會安撫外國投資人。由於地緣政治緊張、經濟成長趨緩及員工被拘留等問題，西方投資人對於在大陸拓展業務日趨謹慎。