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G7外長會議 重申台海和平穩定

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
七大工業國集團（G7）外長會議今天在東京第2天議程會後發表共同聲明，重申台灣海峽的和平穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺。歐新社
七大工業國集團（G7）外長會議今天在東京第2天議程會後發表共同聲明，重申台灣海峽的和平穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺。歐新社

七大工業國集團（Ｇ7）外長會議七日至八日在日本東京舉行，會後發表共同聲明，重申台灣海峽的和平穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺，支持台灣有意義參與國際組織。聲明並表示支持以色列自衛權，呼籲以哈戰爭人道主義暫停、設立人道走廊，但聲明並未提及停火。

聲明表示，台灣海峽和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，呼籲和平解決兩岸問題。聲明指出，Ｇ7成員國對於台灣問題的基本立場不變，重申支持台灣有意義參與國際組織，包括世界衛生大會與世衛技術會議。

針對「中國」議題，聲明表示準備與中國建立具有建設性且穩定的關係，「我們意識到必須與中國一起面對全球挑戰，以及在共同關切的領域展開合作，並呼籲中國在這些議題上與我們接觸。我們的政策方針並不是要傷害中國，也沒有試圖阻撓中國的經濟進步發展。我們沒有要與中國脫鉤。與此同時，我們認識到經濟的強韌性需要去風險與多元化」。

聲明也表示，Ｇ7嚴正關切東海與南海局勢，強烈反對任何透過武力或脅迫方式企圖片面改變現狀。Ｇ7也關注中國人權狀況，包括新疆和西藏地區。

對於以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭，聲明說：「我們強調必須採取立即行動，回應加薩日益惡化的人道危機。我們支持人道主義暫停及設立人道走廊，以利進行亟需的救援行動、平民遷移以及人質釋放」。

此外，聲明也強調，以色列擁有依國際法保衛國家與其人民的權利，以免十月七日哈瑪斯突襲事件再次發生，「我們呼籲伊朗不要支持哈瑪斯，不要使中東局勢更加動盪，這包括支持黎巴嫩真主黨及其他非政府組織；我們呼籲伊朗利用對這些組織的影響力，讓地區緊張局勢降溫」。

針對以哈戰爭，日本外相上川陽子表示，Ｇ7呼籲雙方基於「人道主義」結束戰鬥，「立刻釋放人質」，以及「採取緊急行動應對加薩的人道危機」，並稱「兩國方案」是以色列與巴勒斯坦實現和平的唯一途徑。

至於俄羅斯入侵烏克蘭，上川表示「Ｇ7外長的立場不變，將團結嚴厲制裁俄羅斯，並對烏克蘭提供強力支援」。

以色列 俄羅斯 台海

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