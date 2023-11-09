習近平將出席美商界晚宴

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

知情人士透露，中國大陸國家主席習近平下周到美國舊金山參加亞太經濟合作會議（APEC）高峰會期間，將會參加與美國商界領袖交流的晚宴，預料將有上百人參加，來賓包括多位美國大型企業執行長。

彭博資訊報導，在APEC領袖峰會登場前，APEC將在14~16日舉行執行長峰會活動，主講人包括埃克森美孚執行長伍茲、輝瑞執行長艾伯樂及微軟執行長納德拉，接待晚宴預定15日舉行。

習近平訪美行程優先要務之一，就是安撫外國投資人。最近多項調查顯示，西方企業主管對在大陸經商愈發緊張，因為從地緣政治局勢、經濟放緩到員工被捕，各種令人頭疼的問題愈來愈多。

大陸官員今年來已接待多位到訪的美國重量級商業領袖，包括蘋果執行長庫克、摩根大通執行長戴蒙及特斯拉執行長馬斯克。

美國 APEC 習近平

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