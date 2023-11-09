陸外交部重申雙方努力 通往舊金山不能靠自動駕駛

針對中美領導人將於本月15日在舊金山舉行會談的報導，中國大陸外交部並未予以證實，僅重申中美雙方都同意朝著實現舊金山APEC元首會晤共同努力，但通往舊金山不能靠「自動駕駛」，要排除干擾、克服障礙。

大陸外交部發言人汪文斌昨（8）日在例行記者會上表示，中美雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力。同時，通往舊金山不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」，雙方要切實重回峇里島，把兩國元首共識真正落到實處。

日本共同社此前引述匿名的美國高級官員說法稱，美國總統拜登和大陸國家主席習近平計劃下周三（11月15日）在舊金山舉行雙邊會談。這名官員還說，美中雙方正在為拜登和習近平當天會面做最後準備，會面將在APEC峰會期間進行。

彭博、港媒南華早報也都揭露，習近平11月15日預計出席門票要價2,000美元的美國商界晚宴，與一眾美國大型企業CEO齊聚。