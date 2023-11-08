相互取暖 俄羅斯與緬甸7日舉行聯合軍演

相互合作，壯大聲勢。俄羅斯海軍與緬甸海軍於7日舉行聯合軍演，俄國派出太平洋艦隊參與，這也是雙方有史以來第一次合作軍演。緬甸軍政府過去就曾從俄國大量進口武器，外交上，並未譴責俄國入侵烏克蘭一事。

演習持續三天

據《亞洲新聞台》報導，俄國與緬甸兩國海上軍演將在安達曼海舉行，持續到本週四，俄國會派出太平洋艦隊參與演習，雙方並出動船艦與飛機，模擬如何防止出現空中、海上與水下威脅。演習前，俄羅斯海軍上將葉夫梅諾夫與緬甸軍政府的最高領導人敏昂來一起登上俄羅斯特里巴特斯號驅逐艦，並聽取船艦戰鬥力的簡報。

俄羅斯是緬甸軍政府堅定盟友，經常給予緬甸軍事與外交支援，緬甸政府甚至表示，俄國入侵烏克蘭是「師出有名」。緬甸軍政府在2021年2月掌權後，陸續從俄國進口4億多美元的武器與設備，敏昂來更曾多次前往俄羅斯，去年還曾與總統普丁會面。

出動船艦與飛機

據《防衛郵報》報導，這次3天軍演涵蓋空中與水下演習以及海上安全操演，其中還包括實彈射擊。俄國太平洋艦隊共派出3艘驅逐艦800名官兵參與。俄國與緬甸兩國在外交上多次合作，例如俄國一直在聯合國安理會上反對譴責緬甸2021年的軍事政變的決議案，緬甸至今仍未譴責俄國入侵烏克蘭。外界也傳出，緬甸曾出動諸如Mi-35直升機與Yak-130戰鬥教練機等武器對付國內反抗軍。

用俄國武器對付國人

據《美聯社》報導，聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯(Tom Andrews)指出，2021年起，28家俄國私人與國營公司已向緬甸軍方輸出戰鬥機及零件、先進武器系統、偵查與攻擊無人機與攻擊直升機等武器。

今年4月11日，緬甸曾動用Yak-130戰鬥教練機空襲300位反抗人士聚集的場合，造成至少160人死亡，其中還包括兒童在內。

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