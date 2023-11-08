影／英國郵輪比斯開灣遇暴風雨 緊急大轉向造成近百人摔傷

英國每日郵報報導，旅遊郵輪「探索精神號」（ Spirit of Discovery）4日航行在比斯開灣（Bay of Biscay）附近海域遭遇暴風雨，郵輪啟動安全機制大轉向，造成近百人摔傷，驚險瞬間嚇壞乘客。

上月24日，郵輪公司Saga Cruise「探索精神號」從加納利群島（Canary Islands）出發，展開為期14天航程，船上共1,000名乘客。不過由於天氣狀況惡劣，船方決定提早返回英國。

不料4日，郵輪在惡名昭彰的比斯開灣碰上暴風雨，郵輪旋即啟動安全機制緊急往左轉向並停住，瞬間作用導致近百人摔傷，隨後郵輪原地停泊15個小時靜待暴風雨歇息。

傷者多半為輕傷，船方也緊急將餐廳一部分改作臨時救護中心；另外有5人在6日登陸普茲茅斯（Portsmouth）後前往就醫。

一對夫婦回憶船長廣播要所有人「保持在座位上或趴下」，所有人幾乎都快嚇死了，紛紛傳最後的訊息給至親。

另一名乘客接受英國廣播公司（BBC）訪問說，「風浪大到桌椅都被拋飛倒下，很多人被拋上拋下」，「船長的聲音透露出恐懼，船上工作人員也在哭。」