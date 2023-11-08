快訊

公布3民調「柯文哲皆贏賴清德、侯友宜」 民眾黨：藍白不宜再拖

為何立冬有「10月小陽春」之稱？立冬養身3要訣 告訴你進補的意義

聯合報+願景工程「解凍格陵蘭」 奪曾虛白新聞獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／英國郵輪比斯開灣遇暴風雨 緊急大轉向造成近百人摔傷

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
「探索精神號」4日航行在比斯開灣遭遇暴風雨，郵輪啟動安全機制大轉向，造成近百人摔傷。乘客受訪談到桌椅被拋飛倒下。取自X
「探索精神號」4日航行在比斯開灣遭遇暴風雨，郵輪啟動安全機制大轉向，造成近百人摔傷。乘客受訪談到桌椅被拋飛倒下。取自X

英國每日郵報報導，旅遊郵輪「探索精神號」（ Spirit of Discovery）4日航行在比斯開灣（Bay of Biscay）附近海域遭遇暴風雨，郵輪啟動安全機制大轉向，造成近百人摔傷，驚險瞬間嚇壞乘客。

上月24日，郵輪公司Saga Cruise「探索精神號」從加納利群島（Canary Islands）出發，展開為期14天航程，船上共1,000名乘客。不過由於天氣狀況惡劣，船方決定提早返回英國。

不料4日，郵輪在惡名昭彰的比斯開灣碰上暴風雨，郵輪旋即啟動安全機制緊急往左轉向並停住，瞬間作用導致近百人摔傷，隨後郵輪原地停泊15個小時靜待暴風雨歇息。

傷者多半為輕傷，船方也緊急將餐廳一部分改作臨時救護中心；另外有5人在6日登陸普茲茅斯（Portsmouth）後前往就醫。

一對夫婦回憶船長廣播要所有人「保持在座位上或趴下」，所有人幾乎都快嚇死了，紛紛傳最後的訊息給至親。

另一名乘客接受英國廣播公司（BBC）訪問說，「風浪大到桌椅都被拋飛倒下，很多人被拋上拋下」，「船長的聲音透露出恐懼，船上工作人員也在哭。」

郵輪 英國 機制

延伸閱讀

英日擬舉行警戒島嶼聯合軍演 首度適用相互准入協定

英王首場國會開幕大典 聚焦內政新法擬打造無菸世代

陸產首艘大型郵輪交付

破盤價11,940元起！ ITF旅展郵輪館 天天送免費「挪威奮進號」

相關新聞

影／英國郵輪比斯開灣遇暴風雨 緊急大轉向造成近百人摔傷

英國每日郵報報導，旅遊郵輪「探索精神號」（ Spirit of Discovery）4日航行在比斯開灣（Bay of B...

習近平傳下周在舊金山出席美商界晚宴 預計多位美企CEO現身

彭博資訊引述未具名知情人士報導，中國大陸國家主席習近平下周到舊金山參加亞太經合會（APEC）高峰會期間，將會出席與美國商...

俄公司：中國船隻行經波羅的海 切斷海底電纜

俄羅斯國營電訊營運商Rostelecom今天表示，一艘中國貨櫃船上個月行經波羅的海時，海底的俄羅斯光纖電纜被完全切斷

美前國防次長佛洛諾伊：拜習會面不代表美國妥協

美國前國防部次長佛洛諾伊（Michèle Flournoy）今天在「2023台北安全對話-中國對全球秩序與民主的挑戰」論...

日本首相想保大位救支持率 打「愛子天皇」牌是奇策嗎？

日皇德仁的獨生女愛子在去年成年禮獨立記者會表現得體大方，愈來愈有雅子皇后的氣質。日本媒體指至明年春天、愛子大學畢業前，可能是催生「愛子天皇」的最後機會，首相岸田文雄11月6日岸田在政府與執政黨的協調會中說，皇位繼承與修憲是不能再擱置的課題。自民黨最近新設皇位繼承會議，由副總裁（副黨魁）麻生太郎主持，比過往的懇談會的層級要高。 近日岸田文雄將擱置兩年的皇室繼承問題重新搬上檯面。日本媒體分析，岸田近期整體支持率跌破三成是上任以來最低點，「愛子天皇」是岸田文雄保住大位的奇策。 另一方面，有兩名皇位繼承人的日皇德仁弟弟秋篠宮一家，卻不平靜…

加強中東外交！美獲悉中共擬在阿曼建立軍事基地

彭博資訊引述消息人士報導，美國總統拜登已獲悉，中國計畫在阿拉伯半島國家阿曼（Oman）建立軍事基地，中國正在試圖深化與中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。