印尼安全論壇下周舉行 美盼與陸防長會

美國和中國有意緩和緊張關係之際，美國國防部資深官員六日表示，美國國防部長奧斯丁正尋求下周到印尼出席安全論壇時，與中國對口官員進行場邊會談。

「日經亞洲」報導，這名官員說，五角大廈已要求與中國防長在雅加達進行會談。奧斯丁預定十六日出席東協防長擴大會議，中國也可望派代表團。

這名官員表示，美國國防部「仍然確信美國和中國開啟軍事溝通管道的重要性，包括最高層之間，我們在印太各地的盟友和夥伴對此同表關切」。

然而，李尚福十月廿四日遭免職後，中國目前沒有防長，使得此事更形複雜。分析家對於中國能否於下周論壇前任命新防長表示懷疑。

上述美國官員表示：「準確說法是，部長已提出與中國國防部長進行會談的建議。是否有意派國防部長出席會議，對中國而言會是個問題。」

美方提出美中防長會談的時間點，就在華府和北京「原則上」同意美國總統拜登和中國國家主席習近平十一月中在舊金山召開高峰會之後。

美國企業研究所研究員庫柏表示，奧斯丁可能想要跟中共兩位軍委副主席張又俠和何衛東其中一人舉行會談。軍委副主席在中共黨內位階高於防長。

張又俠上個月在中國的軍事外交盛會北京香山論壇扮演事實上的國防部長角色，他在開幕式中致詞並且與俄羅斯防長蕭依古會談。

庫柏說：「由於李尚福遭到免職，我不會意外美國官員會力促會見更高階對口官員。尤其考量到拜登和習近平預定很快會進行會談，五角大廈會想要以此作為嘗試與中國國防高層會談的籌碼。」

喬治城大學美中全球議題對話倡議資深研究員韋德寧說：「如果對話對象是張又俠那樣的軍委副主席，五角大廈將樂見，因為他們在中國軍方權力比部長更大。」