難民不斷湧入／德國調整政策 市縣承受度瀕極限

近來數月，德國聯邦政府與各州就如何分配難民產生的費用爭執不下。如今，就這一議題以及如何減少非法移民數量的措施，雙方達成了一致。此外，避難申請者的社會福利金也將受到更嚴格限制。

「歷史性的時刻」

經過近9個小時與各州州長的磋商，周二早晨，德國總理肖爾茨表示，這是一個「極富歷史性的時刻」。

就難民費用問題，從明年起，聯邦政府向各州每分配一個避難申請者，將為該州提供7500歐元撥款。肖爾茨說，這是「過渡到一個會呼吸的體系」，並解釋說：「人數增多，撥款也多，人數減少，撥款也少。」

就減少非法難民數量問題，未來的避難申請審批程序將提速。特別是來自批准比率低於5%的國家的避難申請者，其審批程序將在三個月內完成。

此外，如果避難審批程序耗時較長，那麼，未來避難申請者將在36個月的時間內僅獲得基本供應。迄今為止，這一期限是18個月，在這18個月內，避難申請者有權在安置點獲得衣食等基本生活所需；18個月後則可獲得一般的社會救濟。

避難申請者獲得的福利金至少一部分將轉換為購物卡的形式。

避難申請者不斷湧入

每天有200多名難民抵達柏林。他們原本僅應在「初步接收點」短暫停留──比如停用的泰格爾機場改建的收容中心，隨即應被分配到城市的各居住點。然而，柏林市內如今已經沒有空房。一些難民在泰格爾機場已經滯留了一年多。這裡原本僅是難民初步落腳登記的地方。如今儼然成為一座小城。4000人生活在這裡，設施還在擴建中。柏林政府稱，床位數最多可達8000張。

柏林的這一顯著現象，在整個德國都存在。今年前十個月，德國共有約22萬人首次申請避難。此外，還有約100萬烏克蘭戰爭難民在德國生活。其中大多數人是個人解決住房問題，但往往維持不久。越來越多的烏克蘭人如今向德國政府登記，申請國家調配住房。

「緊急運作模式」

德國範圍內，許多市長、縣長已經不知道還能在哪裡安置分配下來的避難申請者。不過，各處的情況不一。Mediendienst Integration項目與希爾德斯海姆大學移民問題研究者合作，在10月進行了一項問卷調查，也得出這一結論。

該調查顯示，約六成受訪市縣稱，情況「很挑戰，但（還）能承受」。四成則表示，「不堪重負」以及「處於緊急運作模式」。德國共約11000個市縣中有約600個參加了此次問卷。希爾德斯海姆大學學者屈恩（Boris Kühn）提醒說，調查結果並不具有代表性，因為還有很多市縣長沒有回答問卷。「但無論如何，可以從結果中對德國整體的情況進行大致的估測。」

不單缺住房

研究者感興趣的重點是，「不堪重負」的原因何在。調查中得到的回答包括：居住房屋不足、幼兒園位置緊缺、政府管理部門人手不足等。約三分之一的受訪市縣表示，這些領域「不堪重負、處於緊急運作模式」。

除此以外，還有受訪市縣表示，學校、語言班、諮詢服務、「融合」方面也承擔重負。不過，如果難民僅在臨時性的大型集體居住點安置，就不一定會導致負擔過重。屈恩解釋說：「政府部門管理、照顧大量小型居住點，工作量是巨大的，如果人手不足，自然會不堪重負，即便這樣有利於難民融入社會。」

縣市長很緊張

近半數市縣目前使用臨時安置點，特別是集裝箱住房。使用體育館的比例則僅佔6%。研究者還發現，對本市縣狀況的評估結果，也取決於是誰填寫問卷。如果是市縣長，那麼，評估結果往往是消極的：53%認為，本市縣「不堪重負」。如果是具體工作人員，那麼僅37.5%填寫了這一結論。

德國市縣聯合會的馬內希（Miriam Marnich）認為，這與民眾中對移民政策日益不滿有關。這一不滿情緒首先會針對政界人士。她說，公民們如今會懷疑說，國家還能不能解決這個任務。這樣的情緒到處都可以感受得到。「在許多市縣，目前沒辦法做融合工作，因為資源已經耗盡。無論是人手上，還是接收能力上。」

需要什麼幫助？

許多受訪市縣提及，德國應限制移民人數，由此減少（甚至停止）向市縣分配移民。與此同時，聯邦以及各州應增加撥款，幫助市縣解決問題，並且財政上應當有長期的保障。

此外，市縣也表示，難民的住房以及照顧方面也需要支持。

遣返？不是市縣關心的議題

不到五分之一的受訪市縣代表希望被拒絕的難民申請者中更多人能被遣返。移民研究者屈恩表示，聯邦和各州政府就此進行激烈的討論，但看來，到市縣層面，關心這一議題的比例很低。他估計，這是因為市縣所接收的難民中，被拒絕申請、應被遣返並且也能被遣返的人數很少。「也就是說，在這方面不會帶來人數的大的變化。」

現金變成購物卡 有用嗎？

此外，政界討論的內容還包括，限制難民申請者的福利金，減少甚至不再支付現金。移民研究者對此持質疑態度。柏林德國融合與移民研究中心的哈德（Niklas Hader）表示：「以實物支付的原則在90年代就嘗試過了，2015年也嘗試過一次，每次都發現，是不實用的。」

從法律上，早就允許向避難申請者提供實物而不是現金。但縣市並不願意配合，因為這比支付現金麻煩的多。在「初步收容所」的人最多也僅能獲得150歐元「零用錢」。這是憲法所規定的。哈德表示：「我們也都知道，購物卡當然也能想辦法換成錢，如果想這麼做的話。」

德國市縣聯合會的馬內希表示，目前討論的從現金變成購物卡，這也只是「小打小鬧」。「如果單靠改成實物支付，還遠遠不能減少前往德國的人數。」

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