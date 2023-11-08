皮尤調查24國：公眾對拜登的信心 遠超習近平

皮尤研究中心(Pew Research Center)11月6日發布一項新的調查研究，從好感度、外交政策、經濟、科技、軍事力量、娛樂業、大學教育、生活水平、個人自由、對中美領導人，即拜登和習近平有多大信心等角度比較了來自24個國家的公眾對美國和中國的看法。

這24個國家分別為：阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、法國、德國、希臘、匈牙利、印度、印尼、以色列、意大利、日本、肯尼亞、墨西哥、荷蘭、尼日利亞、波蘭、南非、韓國、西班牙、瑞典、美國和英國。

好感度差距擴大

報告發現，自2021年拜登總統上任以來，對美、中好感度的差距擴大。先前的調查顯示，2020年新冠大流行開始時，受訪者對兩國的好感度均有所下降，但在最新調查中，「大多數受訪地區對美國的總體看法比對中國的看法積極得多」，導致對美國和中國的看法出現了美中好感度民意調查進行近20年以來最大的差距。

具體而言，波蘭、日本和韓國公眾對美中好感差距最為顯著。這三國超過70%的受訪者對美國持正面態度，而對中國持正面態度的受訪者不到30%。

在大多數接受調查的中等收入國家中，對美中兩國的看法普遍都是積極的，差異較小。尼日利亞是唯一一個公眾對中國的看法比美國更積極的國家，但大多數尼日利亞人對美國和中國都給予積極評價。而匈牙利是唯一一個對美國持正面評價的受訪者佔少數的國家。

對美中外交政策看法不一

不過，雖然從總體上美國比中國得到更多好感，但在接受調查的24個國家中，人們對華盛頓和北京的外交政策看法不一。

雖然大多數國家中的大多數人都認為美中都傾向於干涉他國事務，但在幾乎所有受調查的國家中，公眾都認為美國比中國更傾向於干預他國事務。

在是否考慮受調查者所在國的利益方面，更多人認為美國比中國更有可能考慮他們國家的利益。而高收入國家的人持這一看法的比例更大。

在對世界和平與穩定的貢獻方面，美國的得分也高於中國，差距常常超過30個百分點。在日本，美、中得分差距最大。日本79%的受訪者表示美國對國際穩定做出了相當貢獻，只有14%的人對中國也有同樣的看法--相差 65 個百分點。在中等收入國家，兩者的差距略小。印度尼西亞和匈牙利的受調查者認為美中對全球和平與穩定的貢獻相仿。

大多數認為美國是領先經濟體

大多數接受調查的公眾認為美國是領頭的經濟體。在許多國家，這種看法正在增強。例如，51%受調查的瑞典人表示美國是領頭經濟體，而2020年持這一看法的比例為39%，當時更多瑞典人更願意將這一頭銜授予中國。但在意大利、西班牙、希臘、澳大利亞和德國，更多受訪者認為中國是領頭的經濟體。

科技和軍事力量

在科技方面，美中都被廣泛視為技術強國。在接受調查的 24 個國家中，72%的人認為美國技術是最好的或高於平均水平，69%的人認為中國技術也是如此。

12個國家的受訪者進一步評估了美中技術的質量。其中每個國家受訪者中認為美國產品制作精良的比例都超過認為中國產品制作精良的比例。在以色列和印度，受訪者認為中國產品做得差的比例超過認為中國產品制作精良的比例。

在每個接受調查的國家中，大多數人都認為美國軍隊高於平均水平或最好，只有大約一半接受調查的國家對中國有同樣的看法。在大多數接受調查的國家中，對美國軍隊的評級明顯高於中國，但德國、荷蘭和英國是例外。在這三國，受訪者對美、中兩國的評價相仿。

娛樂、大學

在所有調查的國家中，認為美國娛樂業最好或超過平均水平的人是對中國持同樣看法者的四倍多（24 個國家的中位數分別為71%和17%）。

68%（24國的中位數）的人認為美國大學的水平高於平均水平或最好，只有35% 的人對中國的大學持相同看法。

生活水平與個人自由

在生活水平方面，中等收入國家對美中兩個經濟強國的生活水平給出了較為積極的評價。但在一些高收入國家，對美國和美國的生活水平評級都很低。例如，只有16%的德國人認為美國的生活水平高於平均水平或最好，8%的人認為中國的生活水平高於平均水平或最好。

2021年對17個高收入社會的調查顯示，公眾認為美國政府比中國政府更尊重人民的個人自由，這在韓國和台灣尤其明顯。在這兩個地方，大約四分之三的人認為美國政府尊重人民的個人自由，只有十分之一的人認為中國政府尊重人民的個人自由。歐洲大部分地區，對美中尊重人民個人自由的評價也存在約50個百分點或更高的差異。新加坡對兩者的評估差距最小，58%的新加坡受訪者認為美國尊重人民的個人自由，35%的認為中國尊重人民的個人自由。

對拜登的信心遠超習近平

對美國總統拜登和中國國家主席習近平誰會在國際事務中做正確的事這一問題，公眾對拜登的信心高出習近平近三倍。

在波蘭、瑞典、德國和日本等高收入國家，對拜登和習近平的信心差異尤為突出。比如，德國公眾對拜登的信心與對習近平的信心相比高出53個百分點，在日本、瑞典和波蘭分別高出56、64和75個百分點。

但在印度尼西亞和肯尼亞等中等收入國家，對這兩位領導人的信心差異僅幾個百分點，拜登仍略微領先習近平。

皮尤研究中心的研究人員寫道：「過去十年裡，對美國總統和中國國家主席的信任度發生了巨大變化。前總統川普就任時，對川普和習近平兩位領導人的信任度在一些國家最為接近。」

還有一個現象是，在許多地方，受訪者對習近平發表看法的意願低於對拜登。例如，在匈牙利，當被問及對習近平的信心時，24%的受訪者表示不知道或拒絕回答，當被問及對拜登的信心時，只有6%的人做出了類似的回答。匈牙利19%的受訪者表示對拜登有信心，17%的受訪者表示對習近平有信心。

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