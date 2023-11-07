劍指中國大陸！預防情資外洩生禍端 德國擬禁退役軍人為外國效力

今年6月，德國電視二台（ZDF）和《明鏡》周刊報導，有數名德國退役空軍飛行員被招募前往中國培訓當地飛行員。其中包括一名曾在德國聯邦國防軍任歐洲戰鬥機教練的前教官。

報導引起德國輿論和政界的關注。德國安全部門和情報部門擔心，中國飛行員接受的不僅僅是基本的飛行指導，還獲得了有關於北約戰術和作戰能力的信息，德國教官甚至可能在那裡模擬訓練了進攻的場景，而這或許會對中國準備進攻台灣有幫助。

為中國飛行員提供培訓本身並不違反德國的任何法律。這一法律灰色地帶使德國政府在阻止此類知識轉讓方面權力有限。

德國電視二台本周一（11月6日）報導，聯合政府現在計劃通過立法改變這一狀況，今後若要為「陌生勢力」工作，必須得到德國當局批准。報導稱，政府將修改公務員法，阻止警察或情報機構的工作人員退役後為其他國家工作。此外，《士兵法》也應作相應修改，以阻止聯邦國防軍的退役成員為外國效力。儘管修法主要針對中國，不過在本周將提交聯邦意願審議的這份提案中，並沒有點名提到中國。

迄今不受限制

德國國防部的一位發言人今年6月對德國之聲表示，迄今退役軍人和退休政府工作人員基本上可以自由地利用他們的專業知識。但他們必須遵守「追溯性」義務，報告他們的工作，並「對他或她所知道的事情保密」。

媒體報導稱，退役的德國戰鬥機飛行員在中國為空軍飛行員提供培訓已有數年。有關英美退役飛行員為中國空軍提供培訓的消息同期也見諸報端。這些飛行員在退役後被看上去並不可疑的南非和新西蘭公司招募，而後則被介紹前往中國。據稱，他們在中國的年薪多達六位數歐元。

聯邦議院監督委員會的自民黨籍議員庫勒（Konstantin Kuhle）本周對德國電視二台指出，德國總理蕭茲在俄羅斯入侵烏克蘭之際提出「時代轉折」的說法後，德國更加意識到了來自專制國家的威脅，「公共服務事業部門和公務員也不應成為例外」。

綠黨議員埃默裡希（Marcel Emmerich）則表示，柏林要通過這一一攬子法案展現其「防範的決心」，並提高公眾對這一問題的敏感意識。

今年六月初，德國國防部長皮斯托裡烏斯在新加坡與中國時任國防部長李尚福會晤時，曾談及德國飛行員在中國的問題。皮斯托裡烏斯當時對媒體表示，他呼籲中方停止讓退役的德國戰鬥機飛行員為中國提供培訓，而李尚福對此的反應十分保留：「他沒有否認，但是從他的角度淡化了這件事的意義。」

（綜合報導）

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