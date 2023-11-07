荷蘭氣候談判特使：水資源將是COP 28關鍵議題
荷蘭談判特使今天表示，因應海平面上升、洪水和乾旱，將是聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）的重要議題。
荷蘭特使吉內肯（Meike van Ginneken）在阿姆斯特丹一場水科技會議場邊告訴法新社，11月30日在杜拜舉行的COP28將重點關注水問題，這顯示全球已不得不應對氣候變遷的後果。
荷蘭和塔吉克因其1/4國土位於海平面以下，因此獲指派負責主導COP28的水問題協商。
峰會主辦單位表示，談判將圍繞「水風險與機會…從農業到災害預防」。
根據聯合國的資料，過去300年間全球已失去約85%濕地。美國世界資源研究所（World ResourcesInstitute）的數據則顯示，全球已有約40億人每年至少有1個月會面臨缺水問題。
吉內肯說，如果不改變水資源的管理方式，人類就無法適應地球炎熱的氣候。
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