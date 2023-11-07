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美中航艦 西太平洋較勁

聯合報／ 國際中心／綜合報導

舉世關注以色列與控制加薩走廊的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯戰事之際，共軍山東號航艦與十多艘艦艇與美軍二支航艦打擊群，卻悄悄在西太平洋較勁。

自媒體軍事記者艾里斯（Ian Ellis）在社群媒體Ｘ貼出美中兩軍的位置圖，描述雙方在東海、菲律賓海、南海等接近台灣地緣周邊的西太平洋活動頻繁。

共軍山東號航艦打擊群十月廿八日進入台灣東南方的菲律賓海海域聯合演訓；由六艘水面艦組成的水面作戰支隊十月廿八到卅日從台灣東北方的東海水域進入菲律賓海；自十月廿六日以來在台灣周邊偵測到一七八架次共軍軍機活動，超過九十架次侵入台灣的防空識別區。

南海方面，中國海警與海上民兵十月廿二日與菲律賓二船在仁愛礁碰撞；共軍飛行員十月廿四日以不安全方式攔截美軍Ｂ—52轟炸機、十月廿九日攔截加拿大直升機時還發射熱焰彈。

東海北面靠近黃海處，則發現中方一些可供軍民兩用的渡輪脫離正常航道，往南直奔廈門。

美軍雷根號航艦打擊群十一月一日離開馬尼拉，與卡爾文森號航艦打擊群演練艦載機起降及空中任務；卡爾文森號打擊群十一月十日到廿日也會與日本海上自衛隊在西太平洋聯合演習。

美日韓在黃海靠近日韓的空域舉行規模空前的三國空中軍演；美軍P-8A反潛機與驅逐艦分別於十月十二、十一月一日在台灣海峽執行自由航行任務；美軍B-52轟炸機近期降落南韓，是卅多年頭一遭，美軍凱斯號遠征移動基地艦也穿越靠近南海的蘇祿海。

美軍 菲律賓 共軍

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